Una iniciativa que estalvia recursos

El Rexcatering buida el seu contingut en menys de nou hores diàries gràcies a la forta acollida ciutadana

El sistema solidari de recuperació d’aliments ha permès salvar 133 racions del menjador social Calones durant la seva primera setmana

Des del passat 18 de juny, a Andorra la Vella, els àpats que no es reparteixen al menjador social Calones tenen una segona vida gràcies a Rexcatering, un sistema de ‘vending’ que permet adquirir-los a un preu simbòlic. El projecte, ja en funcionament i pioner al país, combina acció social i sostenibilitat per combatre el malbaratament alimentari.

La màquina, situada a l’entrada del Centre de Congressos, ha estat molt ben rebuda per la ciutadania. “La mitjana de buidatge de la màquina durant els primers set dies ha estat de nou hores; és a dir, en menys de nou hores ja s’havia buidat”, ha destacat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, en declaracions a El Periòdic.

Els primers dies de funcionament van ser gratuïts, però a partir del 23 de juny s’hi va aplicar un preu simbòlic d’un euro. Malgrat això, l’interès no ha decaigut. “No hem observat una disminució en l’ús de la màquina tot i haver incorporat aquest cost”, ha remarcat Losada.

L’empresa responsable de la gestió del servei ha elaborat un primer informe amb dades del 23 al 30 de juny. “Durant aquesta setmana s’han recuperat fins a 133 racions”, ha assenyalat la cònsol. “Aquesta xifra equival aproximadament a una mitjana de 19 racions diàries”, ha puntualitzat, destacant que es tracta de 19 plats que no han anat a parar a les escombraries, un fet que considera “important” des del punt de vista social i ambiental.

En aquest sentit, la corporació comunal valora instal·lar una infografia al costat de la màquina per informar sobre els beneficis ambientals del projecte. “És cert que no només rescatem aliments, també reduïm diversos impactes mediambientals”, ha afegit Losada. Segons els càlculs, gràcies a la recuperació de 133 àpats s’han estalviat 425 litres d’aigua, l’equivalent a 44 dutxes.

Finalment, Losada ha volgut explicar per què es generen aquests excedents al menjador social, recordant que el servei està destinat a persones adultes, i que cal fer una previsió acurada. “Potser la persona només menja un tall de peix, però cal preparar-ne dos per si aquell dia en vol més. Has de preveure la gana d’una persona adulta”, ha conclòs.