Obituari

Mor Lluís Viu Torres, excònsol major d’Andorra la Vella i referent de la vida política, esportiva i social del país

Viu va liderar la capital entre 1992 i 1997, a més de ser pioner de l’esquí olímpic andorrà i impulsor de la Creu Roja i UNICEF Andorra

Lluís Viu Torres, excònsol major d’Andorra la Vella entre els anys 1992 i 1997, ha mort aquest dimarts al matí als 82 anys. La seva desaparició suposa una pèrdua notable per a la parròquia i per al conjunt del país, pel seu llegat en l’àmbit de la gestió pública, l’esport i la representació institucional d’Andorra a escala internacional.

Nascut a Escaldes‑Engordany el 27 de març de 1943, Viu va estar vinculat igualment a l’àmbit social i humanitari. Durant el seu mandat al capdavant de la capital, Viu es va distingir per l’impuls a diversos projectes de modernització i millora urbana. Va prioritzar la renovació de carrers, places i sistemes d’il·luminació, així com l’adequació de voreres i la instal·lació de mobiliari urbà. També va destacar per la seva tasca en la conservació del patrimoni arquitectònic comunal. Membre del partit Nova Democràcia, va tenir un paper rellevant en la política parroquial durant els anys noranta.

Després de la seva etapa comunal, va ser nomenat delegat permanent d’Andorra davant les Nacions Unides a Ginebra pel Govern de Jaume Bartumeu, exercint una funció diplomàtica en un moment clau per la projecció internacional del Principat. També va col·laborar activament en la creació d’organitzacions com la Creu Roja Andorrana i UNICEF Andorra, consolidant el seu compromís amb la solidaritat i la infància.

Més enllà de la política, Lluís Viu va tenir una trajectòria vinculada intensament a l’esport, especialment a l’esquí. Va ser un dels pioners de la disciplina al país i va participar en els Jocs Olímpics d’Hivern d’Innsbruck l’any 1964, representant Espanya abans de la creació del Comitè Olímpic Andorrà (COA). De fet, en va ser cofundador, així com el primer vicepresident i tresorer. També va presidir el Club Esquí Andorra entre 1981 i 1991.

Amb motiu del seu traspàs, el Comú d’Andorra la Vella ha decretat jornada de dol comunal aquest dimecres, 16 de juliol de 2025. Com a mostra de respecte, les banderes dels edificis institucionals onegen a mig pal, les interiors llueixen crespó negre i han quedat suspeses totes les cerimònies públiques programades, excepte les de caràcter funerari.

El tanatori romandrà obert aquest dimecres de 09.00 a 12.00 hores, i la cerimònia de comiat tindrà lloc a les 17.00 hores a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella.