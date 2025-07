Esquí

La FAE presenta les estructures dels equips 2025-26, amb la divisió en dos del tècnic femení com a principal canvi

Joan Verdú continuarà com a membre elit, grup que no canvia a excepció de l’skiman, que serà l’austríac Raphael Hudler i no Andrea Peretti

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat les estructures dels diferents equips de totes les seccions per la temporada 2025-26, en una roda de premsa en què també ha anunciat el nou patrocini amb DSV Andorra. Entre els principals canvis, es troba la divisió en dos del conjunt tècnic femení, amb Carla Mijares formant el grup A, amb Josh Alayrach de responsable, i amb Clàudia Garcia i Íria Medina formant el B, amb Ibon Mintegui al capdavant en substitució de Marta Jiménez. En aquest cas, el conjunt masculí es manté amb algunes baixes per falta d’objectius, però amb Fred Beauviel com a responsable d’ambdós grups. L’A comptarà amb Bartumeu Gabriel, Àlex Rius, Xavier Cornella, mentre que el B ho farà amb Àlvar Calvo, Marc Fernández i Pirmin Estruga amb el tècnic Nico Belcredi, i en estatus de partner amb Maià Font i Salva Cornella. Joan Verdú continuarà com a membre elit, grup que no canvia a excepció de l’skiman, que serà l’austríac Raphael Hudler i no Andrea Peretti, en canviar el patrocini de Head a Van Deer-Red Bull. D’altra banda, en el grup de velocitat femení tampoc hi ha variacions, amb ‘Xoque’ Bellsolà com a responsable de Cande Moreno i Jordina Caminal, i amb Mathis Cottet com a skiman. Pocs canvis en fons “L’estructura de l’equip de fons és molt continuista respecte a la de l’any passat”, ha comentat Xabier del Val, director de la secció. “En el cas de l’Irineu serà similar a la temporada passada, amb només un canvi amb l’skiman, que serà nou, mentre que continuarà amb el seu entrenador del Team Aker, Hans Kristian Stadheim, per mantenir la continuïtat”, ha assenyalat, esmentant que en el cas de Gina del Rio l’staff no canvia en absolut, amb Marc Puigsubirà d’entrenador i Christian Zorzi d’skiman. Paraalpí En paraalpí es continuarà amb Roger Puig d’esquiador, qui aquesta temporada, gràcies a l’acord amb la Federació Espanyola (RFEDI), entrenarà amb el tècnic Jaime Hernández, tècnic també de l’esquiadora espanyola Audrey Pascual, guanyadora del Globus de Cristall en supergegant.

