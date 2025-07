Successos

Un vianant de 53 anys resulta ferit en ser atropellat a la zona de les obres de l’heliport de Pal, a la Massana

Un segon atropellament deixa ferit un resident de 56 anys a Andorra la Vella, després de ser envestit per un turisme andorrà

Un home de 53 anys ha resultat ferit aquest dimarts al matí després de ser atropellat per un turisme a la zona de les obres de l’heliport de Pal, al terme parroquial de la Massana. El servei d’emergències ha rebut l’avís a les 07:57 hores. La víctima, resident al país, ha estat atesa arran de l’impacte sofert i se li ha traslladat fins a l’hospital.

Segons ha informat la Policia, el vehicle implicat porta matrícula del Principat i les circumstàncies exactes del sinistre estan sota investigació.

Poc després, en un altre punt del país, a les 12:50 hores, s’ha registrat un segon atropellament al carrer de la Comella número 35, a Andorra la Vella. En aquest cas, la persona ferida és un vianant de 56 anys, també resident, que ha estat envestit per un altre turisme amb matrícula andorrana. Com en l’accident anterior, s’han mobilitzat els serveis d’emergència per atendre el ferit i traslladar-lo fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.