Jesús Owono i Gael Alonso posen el focus en la joventut i les ganes de l’equip: “Venir aquí és un privilegi”

El mallorquí Josep Cerdà supera amb èxit una cirurgia de manteniment a la zona del pubis i estarà entre vuit i 10 setmanes de baixa

De la mateixa manera que ho van fer ahir Marc Domènech i Thomas Carrique, Jesús Owono i Gael Alonso han destacat molt positivament el projecte que l’FC Andorra està muntant per afrontar la Segona Divisió. Principalment, per la joventut i les ganes. “Venir aquí és un privilegi per mi”, ha destacat el primer, assenyalant que si cadascú mosta la seva millor versió “farà que estiguem al màxim nivell”. Per la seva part, Alonso ha fet èmfasi en l’estil de joc, el qual “em va bé” i “estic acostumat”.

Josep Cerdà, operat amb èxit

Josep Cerdà, ha superat amb èxit una cirurgia de manteniment a la zona del pubis, ja que arrossegava molèsties des del tram final de la temporada passada i estarà entre vuit i 10 setmanes de baixa. El mallorquí, que s’estrenarà en el futbol professional, ja treballa amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se i tornar a estar disponible per a Ibai Gómez.