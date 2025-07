Acte commemoratiu

El Calones compleix 20 anys amb 700 usuaris i una vintena de persones en llista d’espera per accedir a un pis social

El servei, que actualment gestiona 15 apartaments i dona àpats a 90 usuaris, estudia ampliar places per respondre a la demanda creixent

El servei del Calones, gestionat pel Comú d’Andorra la Vella, ha arribat als vint anys de funcionament amb una trajectòria en què ha atès més de 700 persones, consolidant-se com un recurs clau en l’àmbit de l’atenció social. Actualment, el centre dona servei de menjador a 90 persones i disposa de quinze apartaments residencials que allotgen inquilins en situació de vulnerabilitat o amb necessitats específiques d’autonomia.

En el marc de l’acte de commemoració del 20è aniversari, celebrat aquest dimarts, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, ha destacat la voluntat de la corporació comunal d’ampliar l’oferta residencial. Segons ha explicat, hi ha una llista d’espera activa amb una vintena de persones que aspiren a accedir a un dels pisos disponibles, tot i que es preveu que la xifra es redueixi lleugerament al final de l’estiu.

“Estem començant a explorar noves opcions per poder incrementar el nombre d’apartaments, especialment pensant en les persones grans”, ha indicat Nazzaro, qui ha recordat que el programa electoral de la majoria ja contemplava l’ampliació del parc residencial destinat a aquest col·lectiu. Tot i això, ha puntualitzat que, de moment, no hi ha cap projecte tancat, però que la conselleria d’Habitatge treballa activament per fer-lo viable.

Pel que fa al servei de menjador, la situació actual és més favorable. Segons ha detallat la consellera, no hi ha cap persona pendent d’incorporar-se al servei, gràcies a l’ampliació prevista amb un nou menjador al futur edifici d’habitatges a preu assequible del Cedre. “Aquest any, totes les persones que han volgut fer ús del menjador del Calones ho han pogut fer”, ha afirmat, tot assenyalant que la demanda, tot i ser variable al llarg de l’any, ha estat completament absorbida.

Durant els vint anys de funcionament, un total de 35 persones han passat pels apartaments del Calones. Nazzaro ha subratllat que, a diferència dels contractes d’arrendament habituals, en aquest cas no hi ha una limitació temporal per a l’estada, fet que permet als residents viure-hi fins que mantenen la seva autonomia personal. El mateix criteri s’aplica al servei d’àpats, del qual han fet ús al voltant de 700 persones al llarg d’aquestes dues dècades.

L’acte commemoratiu ha comptat amb la participació de diversos membres de la corporació comunal, així com d’antics cònsols i consellers vinculats a l’àrea social, a més d’usuaris del servei, que han volgut compartir l’efemèride i posar en valor la tasca desenvolupada pel centre al llarg dels anys.