Joventut, reptes i integració europea

L’informe del Fòrum de la Joventut alerta que l’Acord d’associació pot promoure la fuga de talent juvenil

L’Acord obre portes a desplaçaments educatius i laborals, però la validació d’estudis continua subjecta a processos europeus aliens al text

“La mobilitat serà més senzilla, però també ho serà marxar”, ha afirmat Lisa Cruz, presidenta del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, durant la presentació de l’informe sobre l’impacte de l’Acord d’associació entre la Unió Europea i Andorra en el jovent andorrà. Aquesta iniciativa neix arran de la darrera assemblea general del Fòrum, on es va detectar una manca d’informació clara i accessible per als joves. Davant d’aquesta realitat, l’objectiu de l’informe és posar sobre la taula les afectacions concretes que podria tenir l’Acord sobre les persones d’entre 15 i 35 anys.

Segons Cruz, l’informe “no entra a valorar l’acord en global, sinó que es centra en aquells aspectes que realment afecten els joves”. A partir dels eixos del Pla Nacional de la Joventut, s’han identificat oportunitats, reptes i riscos. Entre les oportunitats destaca l’obertura al mercat europeu, que podria facilitar la cerca de feina o la continuació d’estudis superiors a qualsevol país membre de la UE. També es preveu una millor integració en programes com Erasmus+ o Horizon Europe, i l’adhesió a la xarxa EURES de mobilitat laboral.

Tanmateix, Cruz adverteix que aquests beneficis no són automàtics: “Si les polítiques públiques acompanyen, els joves trobaran més fàcilment feina i opcions d’estudi. Si no, hi ha el risc que molts optin per marxar”. Aquesta possible ampliació de la fuga de talent és una de les preocupacions més grans recollides en l’informe. “Ja es veu ara i es podria amplificar molt si no es generen les condicions adequades per retenir o recuperar talent”, ha explicat.

En aquest sentit, la presidenta del Fòrum remarca que “retornar o atreure talent jove no depèn de l’Acord, sinó de les decisions que es prenguin en l’àmbit nacional”. L’informe assenyala que, amb un govern disposat a fer ús dels programes europeus de recerca, finançament i emprenedoria, el país podria convertir-se en un pol d’atracció per a joves formats. Si, per contra, es desaprofiten aquestes eines, el risc de desconnexió generacional augmentaria.

Pel que fa a la mobilitat, una de les qüestions que més interès genera entre el jovent, l’Acord preveu simplificar els tràmits per accedir a estudis o oportunitats laborals a l’estranger. “Seràs un estudiant més europeu, sense problemes de visat ni limitacions de mobilitat”, ha explicat Cruz. Així i tot, en ser preguntada sobre la convalidació de titulacions, ha puntualitzat que “això queda fora de l’àmbit de l’Acord” i ha recordat que “forma part del procés de Bolonia”.

L’informe també destaca que els canvis no seran immediats. Hi haurà un període de transició i les afectacions es veuran de forma progressiva. “Molts dels efectes no es percebran fins d’aquí a 10 o 15 anys”, ha puntualitzat Cruz. Per això, és essencial començar a preparar el terreny i informar el jovent des d’ara. “El nostre paper no és posicionar-nos, sinó donar informació clara, objectiva i amb perspectiva jove, perquè cadascú pugui decidir quan arribi el moment del referèndum”, ha conclòs.

En aquesta línia, el Fòrum preveu diverses activitats de continuïtat durant l’any. Es faran grups de treball reduïts, sessions participatives i accions informatives, tant presencials com en línia. “Seguirem els eixos del Pla Nacional i recollirem les inquietuds específiques que puguin sorgir”, ha explicat Cruz. L’objectiu final és assegurar que cap jove quedi al marge del debat.

Inquietuds futures

Entre els assistents, diverses veus han coincidit en la necessitat de tenir una millor informació. Alicia Faé, psicòloga, ha assenyalat que “no se’ns ha facilitat gaire informació, hem de buscar-la nosaltres mateixes”. Considera que caldria una campanya clara de divulgació. Per a ella, “l’accés al mercat laboral és el que més preocupa”.

Per la seva banda, Sandra González, treballadora social, ha posat l’accent en el valor d’aquest tipus d’iniciatives: “És absolutament necessari informar el jovent. Hem escoltat moltes notícies, però cal tenir una opinió clara basada en fets”. També ha expressat preocupació pel futur laboral i per l’impacte social i estructural de l’Acord en l’àmbit de país.