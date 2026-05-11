Baró aposta per garantir la continuïtat escolar dels joves ingressats al futur centre de salut mental de la Seu d’Urgell

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha defensat que el Govern donarà suport educatiu als joves andorrans que siguin usuaris del futur centre de salut mental de la Seu d’Urgell des d’un “principi d’inclusió”, tot i que encara s’han de concretar les línies de funcionament entre administracions i ministeris. Sense entrar en detalls sobre el model concret de seguiment acadèmic, Baró ha remarcat que Educació “col·laborarà i s’implicarà” perquè els joves mantinguin el vincle acadèmic durant el tractament. El ministre ha insistit que aquesta implicació respon als “valors i funcionament d’inclusió” del sistema educatiu, tot respectant alhora les competències del Ministeri de Salut.
La qüestió ha tornat a situar-se sobre la taula després que la setmana passada, durant la presentació de les obres del Seminari del Bisbat d’Urgell, es confirmés que el futur equipament reservarà 12 places específiques per a adolescents andorrans dins de les 44 destinades a usuaris del país. La posada en marxa del centre també torna a posar el focus sobre la gestió dels ingressos no voluntaris fora d’Andorra, especialment en casos vinculats a salut mental. La problemàtica afecta tant menors com adults i està relacionada amb els procediments legals i administratius necessaris perquè els internaments forçosos en centres estrangers no puguin ser interpretats com una detenció il·legal.
Durant la compareixença de balanç del Departament d’Infància i Adolescència, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha reconegut que aquesta qüestió continua en procés de treball conjunt entre ministeris. En la mateixa línia, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha explicat que “aquesta setmana” els diferents departaments implicats han mantingut una reunió per continuar avançant en aquest àmbit. “És una feina transversal de diversos ministeris”, ha afirmat Cervós, qui també ha admès que es tracta “d’una feina complexa”, però ha assegurat que “sí que s’hi ha estat treballant”.
La necessitat d’aquest encaix legal i administratiu pren ara més importància amb el futur centre de salut mental de la Seu d’Urgell, situat a pocs quilòmetres de la frontera andorrana. La qüestió dels internaments forçosos ja havia estat objecte de debat arran de la necessitat d’establir convenis amb Espanya i França per regular el trasllat i l’ingrés de persones en centres especialitzats fora del Principat.
Segons estableix el PISMA, les persones susceptibles de ser ingressades en centres especialitzats de l’estranger han de ser derivades pels psiquiatres referents mitjançant un informe justificatiu. Aquest informe es trasllada posteriorment a la Comissió Sociosanitària d’Infància i Adolescència o de Joves i Adults per garantir la coordinació entre serveis i professionals.
Marín ha recordat que actualment els ingressos de menors fora del país ja es gestionen mitjançant convenis amb centres de Barcelona i Lleida, i ha apuntat que amb el nou equipament “seria el mateix sistema que fins ara”. La ministra, però, ha evitat aprofundir en el tractament concret dels casos més vulnerables o vinculats directament a salut mental, insistint que moltes d’aquestes qüestions corresponen al Ministeri de Salut.
En l’àmbit social, sí que ha avançat que el Govern convocarà pròximament una roda de premsa específica per abordar l’atenció als col·lectius vulnerables que anteriorment rebien servei en allotjaments o pensions que han deixat d’estar operatius. En aquest sentit, Marín ha destacat recursos com l’Arca d’Aixovall, impulsat per la Creu Roja Andorrana, per donar suport a persones amb necessitats socials o situacions de vulnerabilitat.