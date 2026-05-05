El futur centre de salut mental de la Seu reservarà 44 places per a Andorra, 12 de les quals destinades als adolescents

El futur Centre de Salut Mental Sant Lluís de la Seu d’Urgell destinarà 12 places a adolescents andorrans perquè puguin continuar el tractament després de la fase aguda i, alhora, mantenir la seva formació acadèmica. L’equipament, el qual s’està desenvolupant al Seminari del Bisbat d’Urgell, preveu entrar en funcionament a principis del 2027.
En aquesta primera fase, el centre disposarà de 59 places, de les quals 44 estaran reservades per a pacients derivats des d’Andorra. D’aquestes, 12 es destinaran a joves que, una vegada estabilitzats, podran seguir una fase subaguda del tractament sense interrompre els estudis. Segons el director gerent de la Fundació Hospitalàries de Sant Boi, el Dr. Joan Orrit, aquests adolescents s’organitzaran en “dos mòduls de sis” i “tindran continuïtat acadèmica” gràcies a acords amb centres educatius de la zona.
Orrit ha explicat que el model es basa en la continuïtat assistencial: “El tractament de la fase aguda es farà a Andorra i després es donarà la continuïtat aquí a la Seu”. Això permetrà allargar el procés de recuperació en un entorn específic, especialment en casos que requereixen seguiment més enllà de l’hospitalització inicial. A més, el dispositiu inclourà 25 places de mitja estada, 5 per a casos subaguts i 2 per a dany cerebral destinades a pacients andorrans. La part catalana comptarà amb 10 places per a trastorns neurodegeneratius i 5 de subaguts, així com un espai obert a la comunitat.
Aquest espai, segons Orrit, serà “un espai permeable” on les persones podran accedir lliurement per “parlar amb un professional, obtenir consells i continuar amb la vida diària”. El responsable ha remarcat que es tracta d’“un centre obert a la comunitat” i amb un disseny modular que permet adaptar-se a noves necessitats i créixer fins a unes 90 places en el futur. Pel que respecta a la captació de talent, el centre preveu comptar amb entre 90 i 100 professionals, tant directes com indirectes, per cobrir les diferents àrees assistencials i de funcionament del nou equipament.
Pel que fa al paper d’Andorra, la ministra de Salut, Helena Mas, ha aclarit que el projecte “s’impulsa des del Bisbat” i que el Govern “no hi participa ni econòmicament ni en la construcció ni en la captació de professionals”. En aquest sentit, ha assenyalat que el sistema andorrà funcionarà mitjançant la derivació de pacients i la concertació del servei a través de la CASS.
Mas ha destacat que aquest model permetrà que el país continuï assumint la fase aguda del tractament, mentre que els processos de recuperació més llargs es podran fer a la Seu. “La persona necessita un procés de recuperació més llarg i el podríem fer en aquest centre”, ha afirmat.
També ha posat en valor que es tracti d’un equipament “centrat en el projecte de vida de la persona” i que, en el cas dels adolescents, permeti no interrompre la seva trajectòria educativa. Tot i això, ha advertit que “el camí encara no està tancat” i que caldrà definir com es farà la derivació i la coordinació entre equips per garantir la continuïtat assistencial i el retorn posterior dels pacients.