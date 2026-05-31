Els ‘murdokus’ conquereixen també les llibreries andorranes després d’esclatar com a fenomen viral a les xarxes socials

Els murdokus, els llibres que combinen misteris d’assassinats, deducció i mecàniques inspirades en els sudokus, s’han convertit en un dels fenòmens editorials del moment. La fórmula és aparentment senzilla: situar sospitosos, interpretar pistes i reconstruir escenes per descobrir qui és l’assassí. Un model que ha explotat especialment a TikTok i que també ha acabat arribant a les nostres valls. «Va ser un llibre que inicialment va passar molt desapercebut. El vam tenir molt temps i ningú el demanava ni el comprava. I en un moment donat, d’un dia per l’altre, els exemplars van volar», relaten des de la llibreria Llibre Idees.
Un impacte que va ser tan inesperat que, inclús, van tenir problemes per reposar existències: «Ens vam trobar que no n’hi havia a cap lloc i vam veure que tot venia de TikTok». Una situació similar descriuen des de La Llibreria, tot i que recorden que aquest tipus de passatemps no són exactament una novetat. «Fa aproximadament un any que treballem llibres d’aquest estil», expliquen, tot i reconèixer que les xarxes han disparat la seva popularitat. «Algú els deu haver viralitzat i això acaba arribant tant a nosaltres com a les editorials», assenyalen.
Més enllà de les xarxes, però, llibreters i especialistes coincideixen a assenyalar que part de l’èxit dels murdokus podria estar relacionat amb una necessitat creixent de desconnectar de les pantalles sense renunciar a l’estimulació mental. «Hi ha persones que busquen alguna activitat una mica més racional, una mica més allunyada del mòbil», expliquen des de Llibre Idees, des d’on també remarquen que, en termes de perfil de compradors, el patró és força clar: «El perfil que hem trobat ha sigut dona jove, entre els 18 i els 30 anys».
Una reflexió que comparteixen també des de La Llibreria, on expliquen que «les llibreries sobreviuen perquè encara la gent ha après que per desconnectar del món que ens envolta cal trobar el teu moment». «Agafar un llibre, obrir-lo i dedicar-li temps et fa desconnectar, encara que només sigui per una estona», afegeixen, posant el punt en què la diferència amb les pantalles radica, precisament, en el ritme: «Les pantalles són tot el temps molt ràpides i molt intenses. En canvi, això és trobar el teu espai i dedicar-te temps a tu mateix».
Abordant el fenomen des d’un altre prisma, la psicòloga Patricia de Abreu considera que el fenomen té una explicació clara des del punt de vista cognitiu. «Els misteris i els enigmes són especialment atractius perquè desperten la nostra curiositat i activen el sistema de recompensa del cervell», explica, tot detallant que «la resolució activa funcions cognitives com l’atenció, la memòria de treball i el raonament, mantenint el cervell actiu». En alguns casos, afegeix l’experta, fins i tot es pot arribar a l’anomenat ‘estat de flow’, una situació de concentració plena en què la persona queda completament immersa en l’activitat.
«Cada vegada que resolem una part del problema, el nostre cervell ho interpreta com un èxit i allibera dopamina», destaca també. Tanmateix, la psicòloga considera també que aquest tipus de fenòmens poden tenir una relació directa amb l’estrès i la necessitat de trobar espais de control en un context accelerat. «Els murdokus són passatemps molt estructurats. Hi ha regles, pistes concretes i una solució que es pot trobar», explica, un element que contrasta amb moltes de les incerteses del dia a dia: «La incertesa acostuma a generar malestar, i trobar una explicació coherent a un problema produeix una sensació de satisfacció i alleujament».
De fet, l’experta considera que aquest tipus de jocs poden tenir una incidència especial entre persones amb dificultats per desconnectar de les preocupacions quotidianes. «Probablement sí, sobretot en persones amb nivells moderats d’estrès o amb dificultats per desconnectar de les preocupacions quotidianes», apunta, detallant que aquests perfils sovint experimenten una sensació de «caos mental» i troben en aquests passatemps una manera de focalitzar l’atenció en una única tasca concreta, reduint temporalment els pensaments recurrents.
Ara bé, tant llibreters com especialistes eviten donar per fet que el fenomen hagi arribat per quedar-se. Des de La Llibreria recorden que els sudokus i els jocs de lògica acumulen dècades de recorregut, mentre que des de Llibre Idees consideren que tot dependrà de la capacitat del format per continuar oferint nous reptes. «Si dones sempre el mateix, la gent s’acaba cansant», apunten, ja que «el cervell també necessita diferències i reptes nous». Així i tot, i sigui una moda passatgera o una nova tendència editorial amb recorregut, el que sembla evident és que els murdokus han aconseguit una cosa poc habitual: convertir un llibre de passatemps en un fenomen viral capaç d’esgotar existències i generar conversa també entre els lectors andorrans.