Els tricolor cauen davant el Burgos i es queden sense superar els 59 punts del seu debut a LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra no ha pogut acomiadar la temporada amb el premi que perseguia. Els tricolor han caigut per la mínima a El Plantío davant el Burgos (1-0) i s’han quedat sense superar el millor registre històric del club a LaLiga Hypermotion, els 59 punts aconseguits en la temporada del debut a la categoria. Davant 11.381 espectadors, els de Carles Manso han dominat la possessió amb un 66%, però no han trobat la contundència necessària per transformar aquest control en resultat.
Els tricolor han assumit el protagonisme des dels primers minuts i han generat les millors ocasions del primer temps. Lautaro de León ha fregat el gol al minut 13 amb una rematada que ha marxat a tocar del pal, mentre que Villahermosa ha disposat de l’ocasió més clara al minut 34, quan un xut des de la frontal s’ha estavellat al pal. Tot i les arribades del conjunt andorrà, el Burgos ha sabut resistir i esperar el seu moment.
Aquest ha arribat al minut 40. Una acció d’estratègia a la sortida d’un córner ha permès a Iván Morante rematar sense oposició dins l’àrea per superar Jesús Owono i establir l’1-0. El gol ha castigat un Andorra que fins aleshores havia ofert més arguments ofensius, però que ha tornat a evidenciar dificultats per convertir el domini en efectivitat.
L’objectiu de batre la millor puntuació del club a Segona s’ha escapat en l’última jornada disputada
Després del descans, els de Manso han intentat reaccionar i han continuat controlant la pilota, però sense trobar la profunditat necessària per inquietar de manera constant la porteria d’Ander Cantero. La lesió d’Aingeru Olabarrieta ha obligat el tècnic tricolor a modificar els plans previstos, donant entrada a Yeray Cabanzón, mentre que posteriorment també han ingressat Minsu Kim i Manu Nieto per Lautaro de León i Efe Akman, per intentar donar una marxa més a l’atac. Tot i els canvis, el conjunt andorrà s’ha mostrat lluny de la versió més incisiva exhibida en altres jornades.
El Burgos, per la seva banda, s’ha sentit còmode defensant l’avantatge i gestionant el ritme del partit. De fet, els locals han disposat de les ocasions més clares del tram final i només una gran intervenció de Jesús Owono davant Curro Sánchez ha evitat el segon gol castellà. Manu Nieto ha protagonitzat un dels últims intents dels visitants, però la seva rematada ha marxat desviada quan el partit ja entrava a la recta final.
Les estadístiques han resumit perfectament el partit: 66% de possessió per als tricolors davant el 34% dels locals, però més incidència ofensiva del Burgos, qui ha registrat 121 atacs per 84 dels andorrans i 53 accions de perill per 48 dels visitants. Així, l’FC Andorra ha tancat el curs amb una derrota que li ha impedit superar els 59 punts del seu debut a Segona, en una tarda en què ha tingut la pilota, però no la garra ni l’encert necessaris per evitar que la fita s’escapés.