Cinc cònjuges de ciutadans andorrans van requerir ajuda consular després de rebre un rebuig al visat Schengen

Cinc ciutadans andorrans casats amb persones de països tercers van requerir assistència consular durant el 2025 després que les respectives ambaixades espanyoles als països d’origen dels seus cònjuges deneguessin els visats Schengen necessaris per accedir a Europa. Segons les dades facilitades pel ministeri a l’ANA, l’actuació es va centrar principalment en tasques de suport administratiu i orientació documental, tot i que no es va tractar de cap mediació política o diplomàtica extraordinària, sinó d’assistència vinculada a la preparació, validació o obtenció de documentació requerida per desbloquejar els expedients.
Aquests cinc casos formen part de les 25 assistències consulars registrades durant el 2025, i, de fet, el ministeri calcula que durant l’any va gestionar una mitjana de cinc consultes diàries relacionades amb qüestions consulars. A través del correu electrònic habilitat per a l’atenció ciutadana es van tramitar 859 consultes, principalment vinculades a demandes d’informació, seguiment de procediments i orientació administrativa. Paral·lelament, el canal intern destinat a la coordinació amb les ambaixades andorranes a l’exterior va registrar 583 comunicacions relacionades amb assistència consular, seguiment de casos i gestió d’incidències específiques.
Afers Exteriors destaca també dos casos de ciutadans andorrans als quals es va impedir embarcar en un creuer pel Mediterrani per manca d’un segell al passaport
Més enllà dels expedients relacionats amb cònjuges de ciutadans andorrans, Afers Exteriors destaca també dos casos de ciutadans andorrans als quals es va impedir embarcar en un creuer pel Mediterrani per manca d’un segell al passaport. La intervenció consular va permetre resoldre la incidència i facilitar la continuïtat del viatge. El ministeri també ha centralitzat la gestió del transport de material explosiu per a esportistes de tir que participen en competicions internacionals, una matèria especialment sensible des del punt de vista administratiu i de seguretat. Durant el 2025 es van coordinar un total de 21 sol·licituds a través de la Federació Andorrana de Tir.
Pel que fa a la documentació, la secció consular va expedir 19 certificats de deixar passar —salconduits temporals utilitzats habitualment en casos de pèrdua, robatori o incidències amb passaports— dins del conjunt d’assistències prestades durant l’any. Afers Exteriors informa igualment que durant el 2025 es van gestionar diverses situacions d’emergència consular derivades de fenòmens naturals, incidències personals greus i altres casos que van requerir seguiment institucional. Aquestes actuacions es van coordinar amb les autoritats locals, les ambaixades andorranes i, quan va ser necessari, amb les representacions diplomàtiques d’Espanya o França.