Un home de 33 anys mor en un xoc frontal a la Segarra, amb un vehicle amb matrícula andorrana implicat

Un home de 33 anys, veí de Guissona, va morir aquest dissabte a la tarda en un accident de trànsit registrat a la carretera L-310, al terme municipal de Torrefeta i Florejacs, en què es va veure implicat un vehicle amb matrícula andorrana. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets van tenir lloc cap a les 16.30 hores al punt quilomètric 16,9 de la via. Per causes que encara s’estan investigant, es va produir un xoc frontal entre els dos turismes.
Com a conseqüència de la col·lisió, va perdre la vida el conductor amb matrícula espanyola, un home de 33 anys i veí de Guissona. De moment, les autoritats no han facilitat informació sobre l’estat del conductor amb matrícula del Principat. Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, nou dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).