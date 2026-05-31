Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un home de 33 anys mor en un xoc frontal a la Segarra, amb un vehicle amb matrícula andorrana implicat

L'accident va tenir lloc aquest dissabte a Torrefeta i Florejacs, però les causes del sinistre continuen sota investigació dels Mossos d'Esquadra

Un home de 33 anys, veí de Guissona, va morir aquest dissabte a la tarda en un accident de trànsit registrat a la carretera L-310, al terme municipal de Torrefeta i Florejacs, en què es va veure implicat un vehicle amb matrícula andorrana. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets van tenir lloc cap a les 16.30 hores al punt quilomètric 16,9 de la via. Per causes que encara s’estan investigant, es va produir un xoc frontal entre els dos turismes.

Com a conseqüència de la col·lisió, va perdre la vida el conductor amb matrícula espanyola, un home de 33 anys i veí de Guissona. De moment, les autoritats no han facilitat informació sobre l’estat del conductor amb matrícula del Principat. Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, nou dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Comparteix
Notícies relacionades
Una llengua viva en un país que també canvia
Sígrid de los Santos i Òscar Jiménez: «Volem incorporar més eines de control per evitar que els usuaris cometin frau»
La comunitat colombiana avala la contractació en origen, però alerta que l’habitatge serà clau perquè funcioni

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Una investigació analitza com està canviant el català d’Andorra en un país on els parlants autòctons ja són minoria
  • Parròquies, Societat
El comú torna a insistir que el projecte del telefèric encara es pot desencallar: «Continuem tenint la porta oberta»
  • Societat
Els ‘murdokus’ conquereixen també les llibreries andorranes després d’esclatar com a fenomen viral a les xarxes socials
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El comú torna a insistir que el projecte del telefèric encara es pot desencallar: «Continuem tenint la porta oberta»
  • Parròquies, Societat
Canòlich torna a congregar centenars de fidels i veïns en un aplec marcat per l’adeu de mossèn Pepe com a rector
  • Parròquies, Societat
Els treballs de modernització del complex esportiu del Pas arrencaran l’1 de juny amb afectacions limitades
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu