Mas confia que el Centre de Salut Mental de la Seu d’Urgell serà un “un alleujament important per les famílies”

La ministra de Salut, Helena Mas, ha assegurat que el futur Centre de Salut Mental Sant Lluís, impulsat pel Bisbat d’Urgell a la Seu d’Urgell, serà “un alleujament molt important per les famílies”, especialment per la seva proximitat amb Andorra i el tipus d’atenció que oferirà. El centre està pensat per reforçar l’atenció en salut mental i addiccions amb ingressos de mitjana i llarga durada.
Mas ha posat l’accent en el fet que disposar d’un recurs a “10 minuts en cotxe” del país facilitarà el seguiment dels pacients i permetrà mantenir un contacte més estret amb l’entorn familiar. “Tenir un centre a prop facilita molt el dia a dia de les famílies i dels pacients”, ha remarcat, tot destacant que evitarà desplaçaments llargs a altres ciutats com Barcelona, habituals fins ara en alguns casos d’ingrés.
En aquest sentit, la ministra ha subratllat que aquest factor suposa no només una millora logística, sinó també emocional, ja que permet una implicació més gran de les famílies durant els processos de recuperació, sovint de mesos de durada.
El centre, segons ha explicat, està pensat per acollir persones que han superat una fase aguda d’ingrés hospitalari, però que necessiten continuar el tractament en un entorn més estable. Així, oferirà ingressos de subaguts i convalescència amb estades d’entre tres i sis mesos, tant per a adults com per a infants i adolescents, i atendrà patologies de salut mental i addiccions.
Mas ha destacat també el caràcter innovador del projecte i la transformació de l’espai, assenyalant que “s’està reformant tot per adaptar-lo a les noves innovacions i a les infraestructures que millor facilitin la teràpia del pacient”. En aquest sentit, ha afegit que serà “un centre innovador en salut mental” i ha valorat positivament el fet de tenir-lo a prop, ja que “podrà beneficiar moltíssim els nostres pacients”.
La ministra ha remarcat que es tracta d’un recurs complementari dins del model assistencial, el qual combina serveis propis amb el treball en xarxa amb centres especialitzats fora del país quan és necessari. En aquest marc, ha valorat que el centre de la Seu pot cobrir una part important de les necessitats més generals de rehabilitació.
Un equip del Ministeri de Salut, encapçalat per la ministra, visitarà les obres del centre el dimarts 5 de maig, en la qual estarà acompanyada de tècnics del Bisbat d’Urgell, així com del copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat. La voluntat és encetar l’activitat a les acaballes del 2026 o començament del 2027 a l’antic seminari, el qual tindrà capacitat per atendre 97 persones, informa l’ANA.