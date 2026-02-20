Andorra i Catalunya activen el comitè de pilotatge del Tramvalira per estudiar la connexió entre Sant Julià i la Seu

El Govern i la Generalitat de Catalunya han celebrat la primera reunió de pilotatge del projecte europeu Tramvalira, emmarcat en el programa de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027 Espanya-França-Andorra. La trobada, la qual s’ha fet de manera telemàtica, ha arribat després que el juliol passat es confirmés l’aprovació de la proposta presentada conjuntament el febrer anterior, amb l’objectiu d’impulsar els estudis de viabilitat d’una connexió amb tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell.
Així, la reunió ha servit per constituir formalment el comitè de pilotatge del projecte i establir el marc de governança i coordinació entre ambdues administracions. Durant la sessió s’ha definit el calendari de treball, les fases d’execució de l’estudi i els mecanismes de seguiment i validació dels compromisos tècnics adquirits. Tal com ja s’havia exposat, el Tramvalira analitzarà la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i mediambiental d’una connexió tramviària transfronterera que enllaci el futur tramvia a l’interior del país amb la Seu d’Urgell. La voluntat és millorar la connectivitat entre ambdós territoris i oferir una alternativa de mobilitat sostenible i eficient.
En aquest sentit, els estudis valoraran diferents alternatives de traçat i d’integració urbana, tenint en compte criteris d’eficiència operativa, impacte ambiental, compatibilitat amb la planificació vigent i qualitat paisatgística. El projecte s’ha emmarcat en una estratègia comuna de promoció de la mobilitat sostenible i reducció d’emissions, alineada amb els compromisos climàtics i els objectius de transició energètica dels dos territoris. La connexió tramviària s’ha plantejat com una infraestructura que pot contribuir a reduir la dependència del vehicle privat, descongestionar la xarxa viària i reforçar la cohesió territorial de l’Espai Andorra-Pirineus.
El Tramvalira ha rebut una subvenció de 329.841,56 euros procedent de fons europeus, una quantitat que representa el 45,12% del cost global del projecte. Atès que Andorra no pot rebre finançament directe d’aquest tipus de programes, el Govern ha aportat al projecte els estudis que ja s’estan desenvolupant a escala nacional sobre la viabilitat del tramvia, mentre que serà la Generalitat de Catalunya qui rebrà formalment el finançament europeu.