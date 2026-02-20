Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una de les darreres trobades entre els actors implicats en el projecte. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
POCTEFA 2021-2027

Andorra i Catalunya activen el comitè de pilotatge del Tramvalira per estudiar la connexió entre Sant Julià i la Seu

La primera reunió del projecte europeu ha definit el calendari i les fases d’un estudi que analitzarà la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental

El Govern i la Generalitat de Catalunya han celebrat la primera reunió de pilotatge del projecte europeu Tramvalira, emmarcat en el programa de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027 Espanya-França-Andorra. La trobada, la qual s’ha fet de manera telemàtica, ha arribat després que el juliol passat es confirmés l’aprovació de la proposta presentada conjuntament el febrer anterior, amb l’objectiu d’impulsar els estudis de viabilitat d’una connexió amb tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell.

Així, la reunió ha servit per constituir formalment el comitè de pilotatge del projecte i establir el marc de governança i coordinació entre ambdues administracions. Durant la sessió s’ha definit el calendari de treball, les fases d’execució de l’estudi i els mecanismes de seguiment i validació dels compromisos tècnics adquirits. Tal com ja s’havia exposat, el Tramvalira analitzarà la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i mediambiental d’una connexió tramviària transfronterera que enllaci el futur tramvia a l’interior del país amb la Seu d’Urgell. La voluntat és millorar la connectivitat entre ambdós territoris i oferir una alternativa de mobilitat sostenible i eficient.

El Tramvalira ha rebut una subvenció de 329.841,56 euros procedent de fons europeus, una quantitat que representa el 45,12% del cost global del projecte

En aquest sentit, els estudis valoraran diferents alternatives de traçat i d’integració urbana, tenint en compte criteris d’eficiència operativa, impacte ambiental, compatibilitat amb la planificació vigent i qualitat paisatgística. El projecte s’ha emmarcat en una estratègia comuna de promoció de la mobilitat sostenible i reducció d’emissions, alineada amb els compromisos climàtics i els objectius de transició energètica dels dos territoris. La connexió tramviària s’ha plantejat com una infraestructura que pot contribuir a reduir la dependència del vehicle privat, descongestionar la xarxa viària i reforçar la cohesió territorial de l’Espai Andorra-Pirineus.

El Tramvalira ha rebut una subvenció de 329.841,56 euros procedent de fons europeus, una quantitat que representa el 45,12% del cost global del projecte. Atès que Andorra no pot rebre finançament directe d’aquest tipus de programes, el Govern ha aportat al projecte els estudis que ja s’estan desenvolupant a escala nacional sobre la viabilitat del tramvia, mentre que serà la Generalitat de Catalunya qui rebrà formalment el finançament europeu.

La Unió Europea aprova amb caràcter provisional per gairebé 330.000 euros l’estudi del projecte Tramvalira

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Les benzineres del Pas, a punt per aplicar els vals de carburant tot i rebre les instruccions amb el temps just
Andorra presenta a Viena la Sessió de Tardor de l’OSCE-PA i defensa el compromís amb Ucraïna
‘Abrakadabra’ porta el talent andorrà al Teatre Aquitània amb una producció íntegrament creada al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els xecs de carburant de fins a 200 euros entraran en vigor aquest dissabte per compensar l’impacte del tall de l’RN20
  • Societat
El Centre Islàmic reivindica el Ramadà com un mes de “convivència” davant els tòpics que l’associen a “imposicions”
  • Societat, Successos
Un home no resident amb identitat falsa i tres ordres d’expulsió intenta fugir al Pas de la Casa amb un vehicle robat
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
  • Parròquies, Societat
El nou reglament de Jovial, en darrera revisió jurídica, fixarà un protocol mensual per frenar els impagaments
  • Cultura, Parròquies
El tribunal condemna al rei Carnestoltes per la mancança d’identitat en els noms comercials del Principat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu