Gili acusa Govern d’utilitzar els estudis de càrrega per desgastar Escaldes i lamenta “la imatge” que s’està donant

Semblava que la ‘polèmica’ pels estudis de capacitat de càrrega d’Escaldes-Engordany ja estava tancada, però tot el contrari. I és que, una setmana després que el Govern carregués contra l’ens comunal acusant-lo de ser l’únic que encara no havia completat la informació requerida, arribant a afirmar que aquesta situació «va amb la seva tònica de treball», i que la pròpia corporació remetés finalment les dades pendents un parell de dies després, l’afer ha tornat a protagonitzar la sessió de comú escaldenca d’aquest dimecres.
Així, i ‘aprofitant’ una pregunta formulada per la minoria sobre aquesta qüestió, la cònsol major, Rosa Gili, ha reconegut que tot el que ha envoltat la casuística li produeix «una certa vergonyeta», en considerar que la classe política està transmetent una imatge que no correspon a la manera com haurien de relacionar-se les institucions: «La gent parlant s’entén. Si hi ha un problema es fa una trucada», ha afirmat, tot lamentant que una qüestió que considera «menor» hagi acabat derivant en una confrontació pública entre administracions. «Hem entrat en un bucle lamentable», ha etzibat.
En aquesta línia, la mandatària comunal no ha dubtat en retreure directament a l’Executiu no haver contactat amb la corporació abans de les declaracions efectuades pel ministre portaveu, Guillem Casal: «Si una cosa, pel que sigui, s’ha encallat, costa poc agafar el telèfon, trucar i dir: ‘Escolta, que ens has d’enviar aquesta informació’. Això no va passar». Així, i segons ha posat en relleu, va ser a través de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres quan va tenir coneixement de les acusacions formulades per l’ens governamental.
Gili, doncs, ha aclarit que tan aviat com va tenir coneixement de la situació va demanar què havia passat amb la documentació pendent: «Jo, personalment, demano què ha passat amb aquesta qüestió, localitzo el complement i demano que s’enviï». Tanmateix, i tot i que inicialment estava previst trametre-la divendres passat, finalment s’ha acabat enviant aquest mateix dilluns. En aquest punt, la cònsol ha tirat d’ironia, i fent al·lusió a les recents declaracions del ministre d’Ordenament Territorial, Raül Ferré, qui ha assegurat que la informació encara no ha arribat, ha remarcat que aquesta se li va enviar a la directora del departament: «La propera vegada ho enviarem absolutament a tothom perquè aquesta qüestió no passi», ha indicat.
La mandatària comunal no s’ha aturat aquí, sinó que ha anat més enllà i ha revelat que va enviar un missatge a Ferré adjuntant la captura de pantalla de l’enviament. «Qui la vulgui veure l’ensenyarem sense cap tipus de problemes», ha manifestat abans de deixar una de les frases més contundents de la seva intervenció: «Defectes en puc tenir molts, però mentidera no ho soc». En aquesta línia, també ha posat el punt en què, tot plegat, podria ser només «una excusa per parlar malament d’aquest comú o de la meva persona», tot afegint que «hi ha tècnics i hi ha treballadors d’aquest comú que fan una feina excel·lent i que també estan implicats en aquestes qüestions».
Així, Gili ha reiterat que Escaldes ha participat de manera constructiva en totes les qüestions vinculades a la planificació territorial i ha recordat que la corporació ha estat treballant conjuntament amb el Govern en el marc de la modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU). D’aquesta manera, ha apel·lat a la «lleialtat institucional» i ha carregat novament contra la manera com s’ha gestionat la situació: «Parlar a través de la premsa no toca», deixant entreveure que el tracte rebut podria tenir una lectura política. «Dubto que un comú del seu color polític o un comú amic hagués estat tractat de la mateixa manera», ha etzibat.
«Què són els estudis de càrrega?»
Gili també ha aprofitat la seva intervenció per intentar explicar què són exactament els estudis de capacitat de càrrega i quines administracions tenen responsabilitats sobre els diferents àmbits que s’analitzen: «Fa quatre anys que parlem d’aquesta qüestió i estic convençuda que moltíssima gent deu estar pensant de què estem parlant», tot detallant les principals infraestructures i serveis públics que s’inclouen: recursos hídrics, xarxa elèctrica, gestió de les aigües residuals, depuradores, tractament de residus, abocadors, sanitat, educació o mobilitat.
Així mateix, ha remarcat que una parròquia com Escaldes no pot analitzar aquestes qüestions de manera aïllada, ja que «no som una república independent a casa nostra». D’aquesta manera, ha explicat que àmbits com l’energia elèctrica, les depuradores, la xarxa viària general, la mobilitat, la sanitat o l’educació són competència directa del Govern, mentre que altres com les xarxes secundàries de clavegueram, les deixalleries o determinats equipaments públics ho són dels comuns.
Tanmateix, Gili ha lamentat que «el Govern encara no m’ha acabat de dir quin era el seu objectiu amb aquests estudis de càrrega», tot afegint que fa anys que reclama una reflexió de fons sobre el model de desenvolupament del país. «La pregunta que ens fem des d’aquesta majoria és: hem de créixer? Volem créixer? Podem créixer?», ha conclòs, considerant que aquest és el debat real que hi ha darrere.