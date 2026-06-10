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  • Editorial

Quan guanya la maquinària

L’estira-i-arronsa entre Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany torna a posar de manifest una de les imatges més conegudes de la política: molts retrets, però pocs avenços. Quan les institucions entren en una dinàmica de confrontació permanent, el risc és que els grans debats de país acabin diluïts entre declaracions creuades i càlculs electorals. I en aquesta partida, sovint acaba imposant-se qui disposa de més poder institucional, més recursos i una maquinària política més gran. Mentrestant, els problemes que preocupen la ciutadania continuen allà. L’habitatge, la mobilitat, la pressió sobre els serveis públics o el model de creixement són qüestions que mereixen respostes i no només posicionaments. Andorra necessita debats serens, transparents i valents sobre el seu futur, especialment en un moment de transformació econòmica i social.

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