Quan guanya la maquinària

L’estira-i-arronsa entre Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany torna a posar de manifest una de les imatges més conegudes de la política: molts retrets, però pocs avenços. Quan les institucions entren en una dinàmica de confrontació permanent, el risc és que els grans debats de país acabin diluïts entre declaracions creuades i càlculs electorals. I en aquesta partida, sovint acaba imposant-se qui disposa de més poder institucional, més recursos i una maquinària política més gran. Mentrestant, els problemes que preocupen la ciutadania continuen allà. L’habitatge, la mobilitat, la pressió sobre els serveis públics o el model de creixement són qüestions que mereixen respostes i no només posicionaments. Andorra necessita debats serens, transparents i valents sobre el seu futur, especialment en un moment de transformació econòmica i social.