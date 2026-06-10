Gili veu “nerviosisme polític” darrere els atacs del Govern i Dolsa denuncia una fugida endavant fins a les eleccions

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha elevat aquest dimecres el to contra el Govern i ha atribuït les darreres crítiques rebudes en relació amb els estudis de capacitat de càrrega a un context de «cert nerviosisme polític» marcat per la proximitat de les properes eleccions generals. Així, durant la sessió de comú, i més tard en roda de premsa, la mandatària comunal ha defensat que la polèmica generada va molt més enllà d’una qüestió tècnica, situant-la en l’etapa de moviments previs als comicis: «Ja estem pensant en candidats, surten partits polítics nous i es parla de qui serà el candidat d’un partit o de l’altre», ha apuntalat.
Per la seva banda, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha estat encara més contundent i ha assegurat que el Govern intenta guanyar temps per evitar afrontar les conclusions que poden derivar-se dels estudis de càrrega. «L’únic que estan buscant és arribar a les eleccions», ha afirmat, tot destacant que el model econòmic impulsat durant els darrers anys, especialment a través de la inversió estrangera, ha contribuït a agreujar problemes estructurals que actualment afecten directament la ciutadania. «Venen aquí i l’únic que es dediquen és a comprar pisos», ha manifestat, assegurant que aquesta dinàmica ha dificultat l’accés a l’habitatge per als residents.
«Ja estem pensant en candidats, surten partits polítics nous i es parla de qui serà el candidat d’un partit o de l’altre» – Rosa Gili
Així, el cònsol menor ha advertit que les tensions derivades d’aquest creixement ja són visibles en àmbits com la mobilitat i la sanitat. «La mobilitat està saturadíssima i la sanitat comença a tenir greus problemes», ha afirmat, posant com a exemple les dificultats per atreure professionals mèdics al país: «Si a un metge de fora li pagarem 4.000 euros i el pis li costarà 3.500, així no atraurem ningú». En aquest sentit, ha defensat que les mobilitzacions registrades els darrers anys són, una conseqüència directa d’aquest malestar acumulat. «La gent no surt al carrer perquè té ganes de manifestar-se; ho fa perquè hi ha un problema», ha sostingut Dolsa.
El cònsol menor també ha aprofitat per vincular aquest mateix context polític amb el futur referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea, remarcant que l’Executiu estaria deixant passar el temps davant el risc d’una resposta negativa a les urnes: «Ara jo crec que estem desitjant que el calendari passi ràpid perquè ens fa por«, ha assegurat, tot lamentant que encara no s’hagin exposat amb claredat tant els avantatges com els inconvenients del tractat. «La gent ha de votar informada […] S’han d’explicar les virtuts del tractat, si les té, i també els inconvenients, si els té», ha apuntat.
«La millor virtut que em van vendre és que tindríem una targeta sanitària per Europa; espero que hi hagi alguna cosa millor que això» – Quim Dolsa
Finalment, Dolsa ha volgut ironitzar sobre alguns dels missatges que s’han utilitzat fins ara per defensar l’Acord, com per exemple el referent a la targeta sanitària: «La millor virtut que em van vendre és que tindríem una targeta sanitària per Europa; espero que hi hagi alguna cosa millor que això». I és que, al seu entendre, la manca d’explicacions contribueix a alimentar el descontentament existent: «En molts referèndums la gent acaba votant que no perquè està enfadada», ha advertit, tot relacionant aquesta situació amb el malestar acumulat per qüestions com l’habitatge, la sanitat, la mobilitat o el cost de la vida.