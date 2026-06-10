Andorra la Vella activa els primers projectes del Programa d’Impuls Verd amb una aportació de 95.000 euros

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat les primeres sol·licituds de participació al Programa d’Impuls Verd (PIV), una iniciativa destinada a promoure la col·laboració entre l’administració i el sector privat per impulsar actuacions de millora ambiental i embelliment dels espais públics. Les primeres adhesions permetran executar dos projectes de vegetalització i recuperació d’entorns verds a la parròquia, amb una aportació privada global de 95.000 euros.
D’una banda, Crèdit Andorrà participarà en la vegetalització de la plaça Bartomeu Rebés Duran amb una contribució de 15.000 euros, equivalent al 15% del cost total de l’actuació, pressupostada en 100.000 euros. D’altra banda, La Comella Parc SA aportarà 80.000 euros al projecte d’extensió del bosc de la Comella fins al passeig del torrent del Forn, finançant el 50% de la intervenció prevista.
Les primeres aportacions privades permetran impulsar nous espais verds i reforçar la sostenibilitat urbana de la capital
El cònsol major, Sergi González, ha destacat que aquestes primeres col·laboracions “refermen la bona acollida del Programa d’Impuls Verd” i evidencien el compromís del teixit empresarial amb el futur de la capital. També ha defensat la col·laboració publicoprivada com una eina per accelerar la transformació d’Andorra la Vella cap a un model més sostenible.
Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient, Jordi Cabanes, ha assenyalat que la vegetalització d’espais urbans i l’ampliació de zones boscoses representen “passes fermes” cap als objectius de sostenibilitat de la parròquia. Segons ha afegit, el programa permet sumar esforços amb el sector privat garantint que les actuacions tinguin un impacte real en la qualitat ambiental.