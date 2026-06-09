La Massana implanta la cita prèvia al Servei de Tràmits per reduir les esperes i millorar l’atenció a la ciutadania

El Comú de la Massana ha posat en funcionament un nou sistema de cita prèvia per al Servei de Tràmits amb l’objectiu d’agilitzar l’atenció a la ciutadania i reduir els temps d’espera. La mesura permetrà als usuaris reservar hora amb antelació per fer les seves gestions administratives, mentre que la corporació considera que també contribuirà a millorar la planificació interna i l’organització dels recursos.
Així, les persones que disposin de cita prèvia tindran preferència en l’atenció, tot i que el servei continuarà atenent aquells ciutadans que s’hi adrecin sense reserva. Segons explica el comú, el nou sistema permetrà preveure amb més precisió el volum d’atencions diàries, distribuir millor les tasques i dedicar el temps necessari a cada tràmit, amb la voluntat d’oferir una atenció més eficient i personalitzada.
Les persones que disposin de cita prèvia tindran preferència en l’atenció, tot i que el servei continuarà atenent aquells ciutadans que s’hi adrecin sense reserva
La reserva es podrà formalitzar tant a través de l’aplicació mòbil La Massana+ com mitjançant el web comunal. En el moment de sol·licitar la cita, l’usuari haurà d’indicar si actua a títol personal o en representació d’una empresa, així com el nombre de tràmits que preveu realitzar, amb la finalitat d’ajustar el temps assignat a cada visita.
Paral·lelament, el comú manté l’aposta per la digitalització dels serveis administratius i continua fomentant l’ús de la Seu electrònica. La corporació recorda que els tràmits en línia permeten evitar desplaçaments innecessaris, reduir els temps d’espera i, en alguns casos, suposen també un estalvi econòmic, ja que la sol·licitud és gratuïta i només cal abonar l’import corresponent al certificat o document requerit.