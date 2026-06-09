Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Comú de la Massana ha posat en marxa la cita prèvia dins el Servei de Tràmits. | Comú de la Massana
El Periòdic d'Andorra
Aposta per la digitalització

La Massana implanta la cita prèvia al Servei de Tràmits per reduir les esperes i millorar l’atenció a la ciutadania

El nou sistema permet reservar hora a través de l’aplicació i del web, mentre es manté l’aposta pel digital per evitar desplaçaments innecessaris

El Comú de la Massana ha posat en funcionament un nou sistema de cita prèvia per al Servei de Tràmits amb l’objectiu d’agilitzar l’atenció a la ciutadania i reduir els temps d’espera. La mesura permetrà als usuaris reservar hora amb antelació per fer les seves gestions administratives, mentre que la corporació considera que també contribuirà a millorar la planificació interna i l’organització dels recursos.

Així, les persones que disposin de cita prèvia tindran preferència en l’atenció, tot i que el servei continuarà atenent aquells ciutadans que s’hi adrecin sense reserva. Segons explica el comú, el nou sistema permetrà preveure amb més precisió el volum d’atencions diàries, distribuir millor les tasques i dedicar el temps necessari a cada tràmit, amb la voluntat d’oferir una atenció més eficient i personalitzada.

Les persones que disposin de cita prèvia tindran preferència en l’atenció, tot i que el servei continuarà atenent aquells ciutadans que s’hi adrecin sense reserva

La reserva es podrà formalitzar tant a través de l’aplicació mòbil La Massana+ com mitjançant el web comunal. En el moment de sol·licitar la cita, l’usuari haurà d’indicar si actua a títol personal o en representació d’una empresa, així com el nombre de tràmits que preveu realitzar, amb la finalitat d’ajustar el temps assignat a cada visita.

Paral·lelament, el comú manté l’aposta per la digitalització dels serveis administratius i continua fomentant l’ús de la Seu electrònica. La corporació recorda que els tràmits en línia permeten evitar desplaçaments innecessaris, reduir els temps d’espera i, en alguns casos, suposen també un estalvi econòmic, ja que la sol·licitud és gratuïta i només cal abonar l’import corresponent al certificat o document requerit.

Comparteix
Notícies relacionades
Coma admet que el nou complex “no compleix la normativa”, però justifica l’excepció pels beneficis que aporta
La Nit de la Candela tornarà a il·luminar els carrers d’Ordino amb més d’11.000 espelmes i noves estructures penjants
L’Esbart Laurèdia tancarà el curs amb un recorregut escènic inspirat en llegendes i rondalles dels Pirineus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
Coma admet que el nou complex “no compleix la normativa”, però justifica l’excepció pels beneficis que aporta
  • Cultura, Parròquies
La Nit de la Candela tornarà a il·luminar els carrers d’Ordino amb més d’11.000 espelmes i noves estructures penjants
  • Cultura, Parròquies
L’Esbart Laurèdia tancarà el curs amb un recorregut escènic inspirat en llegendes i rondalles dels Pirineus
Entrevistes culturals
Joan Anton Rechi
Director artístic del ClàssicAnd
Ingrid Miralles
Guanyadora del Premi de Memòria Històrica de l’Ull Nu
Pere Moles
Organitzador del ‘World Press Photo’

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu