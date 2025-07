Impuls europeu a la mobilitat

La Unió Europea aprova amb caràcter provisional per gairebé 330.000 euros l’estudi del projecte Tramvalira

El projecte per estudiar un tramvia entre la Seu d’Urgell i Sant Julià obté la millor puntuació en la convocatòria europea Poctefa

El projecte Tramvalira, que planteja una futura connexió amb tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell, ha rebut l’aprovació provisional per part del programa europeu de cooperació transfronterera Poctefa. L’iniciativa, liderada conjuntament per Andorra i Catalunya, ha estat seleccionada dins de la convocatòria específica de l’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME) amb una dotació econòmica de 329.841,56 euros destinada a sufragar els estudis de viabilitat tècnica i econòmica.

Amb una puntuació de 87,07 sobre 100, el Tramvalira ha estat el projecte millor valorat entre les propostes presentades, segons ha informat el mateix programa europeu. El criteri decisiu ha estat la seva dimensió transfronterera i la rellevància per a la mobilitat sostenible en zones de muntanya. L’objectiu és estudiar l’allargament d’una possible línia de tramvia interna andorrana —entre Escaldes-Engordany i Sant Julià— fins a la capital de l’Alt Urgell.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que “aquests estudis són una mostra clara de la voluntat del Govern per seguir explorant alternatives de mobilitat sostenible i millorar la vida dels ciutadans d’Andorra i també dels que viuen fora del nostre país”. Forné ha recordat que els treballs se sumen als ja iniciats pel Govern andorrà en matèria de transport públic.

Tot i que Andorra lidera el projecte, no pot rebre directament els fons del Poctefa. Per això, és la Generalitat de Catalunya qui gestionarà el finançament, mentre que el Govern andorrà hi aporta els estudis previs que ja està elaborant.

El Tramvalira busca donar resposta a un flux diari de més de 1.600 treballadors transfronterers, que actualment utilitzen en gran part vehicles privats. A més, en dies d’alta afluència, la carretera N-145 i la CG1 poden registrar fins a 20.000 vehicles. El projecte contempla també una millor connexió amb l’aeroport Andorra – la Seu d’Urgell.

L’aprovació és provisional i resta pendent de la presentació de la documentació final per part dels socis implicats. La resolució definitiva es preveu per al setembre d’aquest any.

A banda del Tramvalira, el Poctefa també ha aprovat provisionalment altres quatre projectes amb participació andorrana: Copaj, per prevenir addiccions juvenils; NeuroMunt, per reforçar la seguretat a la muntanya; Presapter, per promoure la salut a través de l’activitat física; i Digi-Pyr, que busca millorar la connectivitat digital en zones frontereres.