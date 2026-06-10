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  • Cartell informatiu del Govern per donar a conèixer el nou servei d’atenció telefònica a través del número 137. | Govern d'Andorra
Elena Hernández Molina
  • Societat
Nous canals sobre habitatge

Més de 40 consultes en dos dies posen a prova el nou servei d’informació sobre la desintervenció dels lloguers

El Govern activa el número de telèfon 137 i un servei de xat per resoldre dubtes sobre les pròrrogues i els canvis de la nova llei d’habitatge

El nou servei d’informació impulsat pel Govern per resoldre dubtes sobre la llei d’habitatge ha registrat una quarantena de consultes durant els seus primers dies de funcionament. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que l’interès ciutadà s’ha centrat principalment en les pròrrogues dels contractes de lloguer, tot i que també s’han rebut preguntes per part de propietaris.

Per donar resposta a aquestes demandes, l’Executiu ha activat el número de telèfon 137 i un servei de xat especialitzat. “Hem fet publicitat amb el número 137 perquè totes les persones s’hi puguin adreçar”, ha assenyalat la ministra. Marsol ha valorat positivament l’acollida que ha tingut el servei i ha destacat que es tracta d’una eina útil per aclarir els dubtes que genera la nova normativa. “És una bona manera d’informar sobre la llei”, ha afirmat.

“Hem fet publicitat amb el número 137 perquè totes les persones s’hi puguin adreçar” – Conxita Marsol

La titular d’Habitatge també ha deixat la porta oberta a reforçar els recursos disponibles si el volum de consultes continua creixent. “Si hi ha la necessitat d’ampliar el servei ho farem”, ha assegurat. L’objectiu del Govern és garantir que tant llogaters com propietaris disposin d’informació clara abans de prendre decisions que puguin afectar els seus contractes d’arrendament o els seus drets i obligacions derivats de la nova legislació.

Aquest dispositiu informatiu forma part del desplegament de la nova Llei d’habitatge, aprovada recentment pel Consell General. La normativa introdueix canvis en matèria de pròrrogues contractuals i regulació del mercat del lloguer, fet que ha generat un notable interès entre els ciutadans i ha portat el Govern a reforçar els canals d’atenció i assessorament per facilitar-ne la comprensió i aplicació.

L’Executiu activa un servei 24 hores amb assistent digital per resoldre els dubtes sobre la nova llei dels lloguers

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