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  • El Papa Lleó XIV a Montjuïc. | Bisbat d'Urgell
Elena Hernández Molina
  • Societat
Debat sobre avortament

Govern afirma que les paraules del papa Lleó XIV sobre l’avortament “no han de sorprendre” i manté intacte el ‘rumb’

L’Executiu defensa que la posició és "coherent" i insisteix que continua “fent la seva feina” per trobar un encaix compatible amb la Constitució

Les declaracions del papa Lleó XIV contra l’avortament pronunciades aquesta setmana al Congrés dels Diputats no han alterat la línia de treball del Govern. Així ho ha assegurat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha remarcat que les paraules del Pontífex “no han de sorprendre” perquè responen als principis i a la doctrina de l’Església catòlica.

Així, Casal ha recordat que la posició expressada pel Sant Pare també és coherent amb la Constitució andorrana, la qual defensa la vida en totes les seves fases. En aquest sentit, ha insistit que l’Executiu continua treballant de manera discreta per trobar un encaix que preservi l’equilibri institucional del país. “Estem fent la nostra feina”, ha afirmat.

L’Executiu manté els contactes i el treball discret per trobar una solució compatible amb la Constitució

Cal destacar que les declaracions s’han produït coincidint amb l’anunci de la participació del cap de Govern, Xavier Espot, i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en la missa que el papa Lleó XIV presidirà a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona amb motiu de la seva visita a Espanya. L’acte inclourà també la inauguració de la torre de Jesús, un dels elements més emblemàtics del temple.

Segons ha explicat Casal, la presència de la delegació andorrana evidencia la bona relació existent amb la Santa Seu. Tot i que no hi ha prevista cap reunió oficial amb el Pontífex, el ministre ha destacat que aquest tipus d’actes permeten mantenir contactes amb representants de l’Església catòlica, uns interlocutors que ha qualificat d’“indispensables” per continuar avançant en les converses vinculades a aquesta qüestió.

El Papa reivindica la defensa de la vida “des de la concepció fins al seu ocàs” i referma el rebuig a l’avortament

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