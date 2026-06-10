Govern destina 21,6 milions a la compra d’edificis per ampliar el parc públic amb uns 150 nous pisos de lloguer assequible

“A finals d’estiu hauríem d’estar adjudicant o comprant”. Amb aquest objectiu, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha presentat aquest dimecres el nou concurs públic per adquirir edificis destinats a ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer assequible, remarcant la voluntat d’accelerar al màxim els terminis perquè els immobles es puguin incorporar com més aviat millor a l’oferta pública.
La convocatòria s’emmarca en l’estratègia del Govern per incrementar l’oferta d’habitatge assequible i se suma als més de 100 milions d’euros destinats a polítiques d’habitatge durant aquesta legislatura. Amb aquesta operació, l’Executiu preveu incorporar al voltant de 150 nous pisos al parc públic, la qual passaria dels gairebé 500 habitatges previstos actualment a prop de 650.
“Si aquests 21 milions s’han de passar a 35 milions es farà” – Conxita Marsol
Per assolir aquest objectiu, el concurs compta amb una dotació inicial de 21,6 milions d’euros per a la compra d’edificis, una xifra que es podrà ampliar fins als 35 milions si les oportunitats detectades així ho requereixen. Marsol ha recordat que aquests recursos provenen del superàvit pressupostari i ha assegurat que el Govern està disposat a incrementar la inversió si les ofertes compleixen els requisits establerts. “Si aquests 21 milions s’han de passar a 35 milions es farà”, ha manifestat.
La ministra ha explicat que l’objectiu és incorporar habitatges de manera més ràpida i ha revelat que ja hi ha diversos immobles que podrien encaixar en la convocatòria. “Hi ha tres edificis que estan per anar a viure”, ha destacat, tot apuntant que bona part de les propostes que han arribat de manera informal corresponen a edificis situats en zones cèntriques. A més, ha incidit que la voluntat amb aquets concurs és que els edificis que es presentin estiguin pràcticament acabats i si «es pot entrar a viure en dos mesos en comptes de tres, millor».
Les ofertes es podran presentar entre el 15 i el 30 de juny. Posteriorment, s’obrirà una fase d’anàlisi de les candidatures i de taxació dels immobles abans que els propietaris presentin les seves ofertes econòmiques definitives. Marsol ha admès que el procés de peritatge serà probablement el tràmit que més temps requerirà. “Els peritatges és el que més tarda”, ha indicat, tot afegint que la voluntat és centralitzar aquesta feina per agilitzar el procediment.