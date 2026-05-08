Andorra, Catalunya i Occitània estudien impulsar una ACT com a estructura per captar finançament comunitari europeu

“A finals d’any tindrem una idea més concreta”. Amb aquesta previsió, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha situat el pròxim balanç tècnic sobre la futura agrupació europea de cooperació territorial (ACT) que Andorra impulsa conjuntament amb Catalunya i Occitània. Durant la compareixença parlamentària per presentar l’informe anual d’Acció Exterior del 2025, Tor ha explicat que actualment existeix una voluntat política compartida entre els tres territoris per tirar endavant aquesta estructura de cooperació transfronterera.
Segons ha detallat, “els equips tècnics treballen ara en la definició de les temàtiques, el funcionament i els membres que haurien de configurar l’organisme”. Així, la ministra ha remarcat que l’ACT ha de servir per reforçar la presència davant les institucions europees i facilitar l’accés a finançament comunitari amb “seguretat jurídica”. Entre els àmbits prioritaris hi figuren la mobilitat, la connectivitat d’infraestructures, els projectes econòmics transfronterers, la protecció de les zones de muntanya i diverses iniciatives culturals vinculades al Pirineu.
“El Tramvalira podria ser objecte de finançament en el marc d’aquesta ACT perquè són justament aquests tipus de projectes que es poden finançar” – Imma Tor
En aquest context, Tor ha destacat el Tramvalira com un dels projectes més representatius que podrien encaixar dins aquesta futura estructura. La ministra ha recordat que “el projecte ja disposa de finançament europeu destinat als estudis previs” i ha subratllat que Andorra va liderar la presentació de la candidatura. Tot i això, ha admès que encara caldrà trobar recursos per executar la infraestructura i que” l’ACT podria convertir-se en una via per obtenir aquest suport econòmic”.
Pel que fa als terminis, la titular d’Afers Exteriors ha insistit que encara és aviat per concretar quan aquesta agrupació podrà ser plenament operativa: “Sins ara només s’han celebrat dues reunions trilaterals entre les parts implicades”. D’altra banda, sobre una possible connexió ferroviària directa entre França i Andorra, ha afirmat que actualment no existeix cap projecte concret en aquest sentit, considerant, però, que una infraestructura d’aquestes característiques seria “molt costosa” i especialment complexa per les dificultats del relleu.
Afers Exteriors descarta un enllaç ferroviari directe amb França per l’elevat cost i la complexitat tècnica del projecte
En canvi, el Govern aposta per reforçar la connexió amb l’estació Andorra-Hospitalet mitjançant un sistema de busos llançadora que permeti connectar el Principat amb la xarxa ferroviària francesa. La proposta segueix el model aplicat durant l’episodi de l’esllavissada i pretén facilitar els desplaçaments cap a Tolosa o París combinant autobús i tren. Tor també ha recordat quela línia ferroviària francesa continua immersa en importants treballs de millora, fet que encara provoca incidències i alguns trajectes alternatius per carretera.
Divergències pendents en la delimitació fronterera
La ministra també ha actualitzat l’estat dels treballs tècnics entre Andorra i Espanya per definir “la delimitació de la frontera”. Segons ha explicat, aquesta fase es troba pràcticament acabada després de comparar i superposar la cartografia dels dos països. Tor ha assegurat que hi ha coincidència en aproximadament el 90% del traçat fronterer. Les discrepàncies es concentren en alguns punts concrets on els mapes andorrans i espanyols no coincideixen, uns trams que hauran d’abordar-se posteriorment en una negociació política bilateral.