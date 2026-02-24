L’autobús llançadora entre el Pas i l’Hospitalet s’amplia des d’avui amb una nova freqüència a les 16.00 hores

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha aprofitat la roda de premsa d’aquest dimarts sobre el balanç del bus nacional per actualitzar també la situació al Pas de la Casa, marcada pel tall de l’RN20 a França. En aquest sentit, ha recordat que el Govern manté activades “mesures concretes per facilitar l’arribada de turistes i donar suport al teixit econòmic del Pas”, entre les quals continua vigent la gratuïtat del servei de bus entre el Pas de la Casa i l’Hospitalet, així com la bonificació amb xecs carburant de 30 euros setmanals per als vehicles matriculats a Occitània que visitin la localitat. Segons ha recordat, aquestes iniciatives volen “compensar les dificultats derivades del tall de la principal via d’accés per carretera des de França”.
Pel que fa al bus llançadora amb l’Hospitalet, Forné ha anunciat que des d’aquest dimarts el servei s’amplia amb una nova sortida a les 16.00 hores. “Ampliem l’amplitud horària per adaptar-lo millor a les necessitats dels usuaris”, ha explicat. Ara, el dispositiu passa a oferir fins a 14 freqüències diàries (set d’anada i set de tornada). En relació amb el trànsit registrat els darrers dies, Forné ha exposat que el cap de setmana del 20 al 22 es van comptabilitzar 6.544 vehicles d’entrada per la frontera del Pas de la Casa, en comparació amb els 2.721 del cap de setmana anterior. Tot i que la xifra representa encara un 47% menys que en les mateixes dates de l’any passat, el secretari d’Estat ha destacat que “suposa una millora significativa respecte del descens del 70% registrat en setmanes precedents”.