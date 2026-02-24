Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Mesures activades per fer front al tall de l'RN20

L’autobús llançadora entre el Pas i l’Hospitalet s’amplia des d’avui amb una nova freqüència a les 16.00 hores

Forné destaca que el flux de vehicles millora fins als 6.544 accessos el cap de setmana, tot i que encara se situa un 47% per sota de l’any passat

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha aprofitat la roda de premsa d’aquest dimarts sobre el balanç del bus nacional per actualitzar també la situació al Pas de la Casa, marcada pel tall de l’RN20 a França. En aquest sentit, ha recordat que el Govern manté activades “mesures concretes per facilitar l’arribada de turistes i donar suport al teixit econòmic del Pas”, entre les quals continua vigent la gratuïtat del servei de bus entre el Pas de la Casa i l’Hospitalet, així com la bonificació amb xecs carburant de 30 euros setmanals per als vehicles matriculats a Occitània que visitin la localitat. Segons ha recordat, aquestes iniciatives volen “compensar les dificultats derivades del tall de la principal via d’accés per carretera des de França”.

Pel que fa al bus llançadora amb l’Hospitalet, Forné ha anunciat que des d’aquest dimarts el servei s’amplia amb una nova sortida a les 16.00 hores. “Ampliem l’amplitud horària per adaptar-lo millor a les necessitats dels usuaris”, ha explicat. Ara, el dispositiu passa a oferir fins a 14 freqüències diàries (set d’anada i set de tornada). En relació amb el trànsit registrat els darrers dies, Forné ha exposat que el cap de setmana del 20 al 22 es van comptabilitzar 6.544 vehicles d’entrada per la frontera del Pas de la Casa, en comparació amb els 2.721 del cap de setmana anterior. Tot i que la xifra representa encara un 47% menys que en les mateixes dates de l’any passat, el secretari d’Estat ha destacat que “suposa una millora significativa respecte del descens del 70% registrat en setmanes precedents”.

Espot planteja parlar amb Macron sobre la possible connexió ferroviària amb França arran del bloqueig de l’RN20

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La corporació d’Escaldes-Engordany recondueix al pressupost d’aquest 2026 fins a gairebé cinc milions d’euros
La proposta arquitectònica de l’Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal
Escaldes planteja al Govern un canvi en la ubicació d’un intercanviador previst al traçat del futur tramvia nacional

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La nova L7 s’allargarà fins a l’Auditori Nacional a partir del 9 de març i doblarà els serveis entre la Massana i Ordino
  • Societat
Escaldes “pensa” en el petit comerç i aprova un any més la bonificació de diferents tributs vinculats al sector
  • Societat
El Consell General organitza una conferència acadèmica i una d’història política per l’aniversari de la Constitució
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La proposta arquitectònica de l’Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal
  • Parròquies, Societat
Govern i comú aproven el parc temàtic infantil Dino Forest a Sant Julià de Lòria amb previsió d’obertura el proper estiu
  • Cultura, Parròquies
Les Jornades de Bruixeria de Sant Julià combinaran una mirada artística i acadèmica en la seva cinquena edició
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu