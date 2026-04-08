Casal situa en setmanes l’intercanvi d’informes amb Espanya per avançar en la delimitació definitiva de la frontera

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que Andorra i Espanya es troben en la fase final d’elaboració dels informes tècnics sobre la delimitació de la frontera, els quals s’intercanviaran “en les properes setmanes”. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Casal ha volgut matisar que no es tracta que Andorra hagi d’entregar un informe de manera unilateral, sinó que ambdós estats estan ultimant els seus respectius documents, que després es compartiran per avançar cap a la següent fase.
Segons ha detallat, els punts en què hi hagi coincidència tècnica quedaran validats, mentre que les discrepàncies es traslladaran a l’àmbit polític. Aquesta negociació, ha apuntat, podria iniciar-se en els propers mesos un cop finalitzada la feina tècnica. Casal ha reconegut que és “normal” que existeixin divergències en aquest tipus de processos i ha remarcat que la resolució definitiva requerirà una negociació política entre els dos governs.
El procés s’emmarca en els treballs de la comissió mixta bilateral per resoldre discrepàncies històriques en diversos punts concrets de la frontera. L’origen recent del desacord es troba en el projecte del parc solar del Planell de la Tosa, però també hi ha altres zones en discussió que sumen prop de 200 hectàrees. Entre aquestes destaquen àrees entre Sant Julià de Lòria i Civís, al coll de Laquell; el vessant sud del pic de Montmalús, entre Encamp i Lles de Cerdanya; i una altra zona entre Escaldes-Engordany i Bescaran.