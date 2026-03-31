Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El secretari d’Estat de Mobilitat i Transformació Energètica, David Forné, presentant el projecte. | SFGA/JAViladot
Pol Forcada Quevedo
Mobilitat

Amb el tercer carril, el carrer de la Unió passarà a comptar només amb una parada de la línia d’autobús comunal

Es preveu acabar els treballs a finals d'abril, quan s'asfaltarà tot el tram i es col·locaran senyals marcant els 30 km/h com a límit de velocitat

El secretari d’Estat de Mobilitat i Transformació Energètica, David Forné, ha presentat aquest matí el projecte per implementar els tres carrils al carrer de la Unió. Es tracta d’una mesura que, com ha assenyalat, “limitarà els girs a l’esquerra dels aparcaments dels centres comercials, garantirà el pas per als vianants d’una manera més clara i segura, i també assegurarà el pas del bus en aquesta artèria principal”. Ara bé, ha mencionat que en aquest punt només hi haurà una parada d’autobús comunal, mentre que les línies nacionals “es traslladaran a altres parades”. Els busos, precisament, seran els únics que en sentit nord podran girar a l’esquerra, concretament al carrer de Na Maria Pla.

“El que semblava impossible ho fem realitat. Fem un pas endavant amb una transformació profunda i posem ordre on hi havia desordre”, ha valorat el mandatari. Més enllà de les accions esmentades, també ha comentat que es trauran “els obstacles i improvisacions” que fins ara manen a aquesta carretera principal. És el cas de les terrasses, com ja va indicar en el seu moment, així com els punts de càrrega i descàrrega, els quals es traslladaran a “zones adjacents” com l’avinguda del Fener, el carrer de Na Maria Pla o “darrere l’Illa Carlemany”.

Llegir

Pel que fa als ‘timings’, cal recordar que les obres donaran el tret de sortida el 7 d’abril i s’allargaran durant dues setmanes. Amb unes actuacions que FEDA també hi ha de fer, la previsió és tenir-les enllestides a finals d’abril, quan s’asfaltarà tot el tram comprés entre el quilòmetre zero i la Dama de Gel i es col·locaran noves senyalitzacions marcant els 30 km/h com a límit de velocitat. Amb tot plegat, ha destacat, aquesta nova configuració permetrà millorar el trànsit en un 20%.

En darrer lloc, el secretari d’Estat de Mobilitat i Transformació Energètica ha esmentat que justament ahir es va reunir amb els comerciants, tot celebrant que “han entès que les terrasses havien de sortir d’aquesta artèria principal” perquè el projecte “és un bé d’interès general”.

Render final del projecte. | Govern d’Andorra
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu