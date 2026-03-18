Els locals amb terrassa del carrer de la Unió celebren el tercer carril, però lamenten que arribi amb el bon temps

El secretari d’Estat de Mobilitat i Transformació Energètica, David Forné, va deixar clar que les obres per habilitar el tercer carril al carrer de la Unió donaran el tret de sortida el 7 d’abril. Durant aquestes, i evidentment una vegada finalitzades, les terrasses que hi ha actualment hauran desaparegut, una mesura que des dels dos locals de restauració que ara en tenen no veuen amb mals ulls, tot i lamentar que s’hagi acabat enllestint amb l’arribada del bon temps.
“Em sembla una iniciativa correcta”, assenyala el cap de sala d’un dels dos establiments, apuntant que si així es descongela el tràfic i permet més vianants, “em suposa és atreure més clientela”. “És més gent passejant i passant per davant, al cap i a la fi, més visibilitat. Així que no és negatiu”, ha afegit. En aquest sentit, des de l’altre local també s’ha celebrat l’obra, ja que “només hi tenim tres taules” i no suposarà un xoc “important”.
En tot cas, des d’ambdós casos han esmentat que, ara per ara, no han rebut cap notificació formal de l’inici dels treballs i la consegüent retirada de les terrasses. “Sí que sabíem, tant el meu cap com jo, que ens la traurien”, ha indicat el treballador, incidint en el fet que “ens ho van anar dient en el seu moment”. “Passa que cada dia s’ha anat allargant més i pensava que s’anava a fer inclús abans”, ha criticat.
Així, des dels dos restaurants han lamentat que la realització d’aquest tercer carril i les tasques que suposa −Forné va dir que tindran una durada aproximada de dues setmanes− comencin amb l’arribada del bon temps i l’inici de la primavera. “Hagués estat bé que ja estigués fet perquè la gent ja pogués ara passar”, han comentat. “Es vulgui o no, les obres ens afectaran, passa aquí i a qualsevol lloc […] Llavors, el turista l’únic que veu és una zona en obres i no hi passa”, han incidit.
Alternatives?
Demanats per si han proposat alguna alternativa que pugui ‘pal·liar’ la treta de les terrasses, des dels dos restaurants s’ha reconegut que no. Això sí, al cap de sala d’un d’ells sí que li agradaria “accedir al mateix privilegi” que altres locals de restauració com els ubicats a l’avinguda Carlemany i Meritxell i poder comptar amb un parell de taules a l’exterior de l’establiment sempre que sigui possible.