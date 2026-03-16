Forné anuncia que les obres al carrer de la Unió començaran el 7 d’abril i obligaran a retirar les terrasses

Les obres per habilitar un tercer carril al carrer de la Unió començaran el pròxim 7 d’abril amb l’objectiu de millorar la fluïdesa del trànsit en un dels punts més congestionats del país. El projecte, impulsat pel departament de Mobilitat, preveu la creació d’un carril addicional des del quilòmetre zero fins a la zona de la Dama de Gel, fet que comportarà també la retirada de les terrasses dels establiments de restauració situats al tram afectat.
El secretari d’Estat de Mobilitat i Transformació Energètica, David Forné, ha confirmat que les terrasses actualment habilitades hauran de ser desmuntades per poder executar la nova configuració viària. “Les terrasses hauran de ser tretes d’aquest lloc per consolidar el tercer carril i millorar la mobilitat substancialment”, ha explicat.
Segons ha detallat, les obres començaran després de les vacances de Setmana Santa i tindran una durada aproximada de dues setmanes. Durant aquest període es realitzaran els treballs de pavimentació del carrer i la nova senyalització viària. L’objectiu és que a finals d’abril el tercer carril ja estigui operatiu.
El projecte del carrer de la Unió ja havia estat acordat a la Taula Nacional de Mobilitat i compta amb el vistiplau dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La reforma preveu una redistribució de l’espai per habilitar tres carrils de circulació, dos carrils continus i un tercer carril central destinat principalment a maniobres de gir.
En el moment de presentar la iniciativa, Mobilitat ja havia indicat que la reforma requeriria diversos ajustos previs, com la gestió de les llicències de terrasses o la reubicació d’elements urbans com contenidors i serveis. També es preveu modificar la parada de bus existent i reubicar un carregador elèctric de FEDA.
Segons els estudis tècnics elaborats per Mobilitat, la nova configuració del carrer podria reduir fins a un 20% el trànsit en aquest punt, un dels més tensionats de la vall central. La redistribució dels carrils es produirà especialment a l’altura del carrer Maria Pla, on es preveu una reorganització dels fluxos de circulació.
Les turborotondes, un impacte “positiu”
El secretari d’Estat ha emmarcat aquesta actuació dins del conjunt de mesures que el Govern està desplegant per millorar la mobilitat al país. En aquest sentit, ha recordat altres iniciatives recents, com la implantació del carril reversible entre Andorra la Vella i Sant Julià, que ja ha superat el període de proves i actualment funciona amb la senyalització definitiva.
Forné també ha posat en relleu la instal·lació de turborotondes, una actuació que, segons ha indicat, ha tingut un impacte positiu amb una intervenció d’obres reduïda. L’objectiu d’aquestes mesures és millorar la circulació amb actuacions puntuals que permetin optimitzar el trànsit en punts estratègics de la xarxa viària del país.