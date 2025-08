Obres per optimitzar la instal·lació

Les fonts de la Rotonda milloraran el sistema d’aigua per reduir costos i facilitar noves coreografies

Els treballs començaran després del FestXic, que inclou dos espectacles a la instal·lació previstos per al cap de setmana del 13 de setembre

El comú d’Andorra la Vella posarà en marxa les obres de millora del sistema de captació d’aigua de les fonts de la Rotonda un cop finalitzat el festival ‘FestXic‘. Els treballs, que ja van ser adjudicats fa uns mesos a l’empresa AGFS, SA, tenen un pressupost de 142.988 euros i permetran optimitzar el funcionament de la infraestructura i facilitar-ne el manteniment.

Tal com ha exposat el cònsol major, Sergi González, l’actuació permetrà que l’aigua que entra als circuits sigui més clara, fet que afavorirà les tasques de neteja i reduirà complicacions amb els filtres. A més, la nova captació aportarà més capacitat i possibilitarà crear “coreografies amb més temps”, ha explicat.

Abans que comencin els treballs, les fonts oferiran dues coreografies “exclusives per als infants”, els dies 12 i 13 de setembre a les 20.30 hores, en el marc del FestXic!, el nou festival familiar organitzat pel comú. González ha afegit que s’haurà de valorar si les obres afectaran la continuïtat dels espectacles: “S’ha de coordinar, perquè no hi ha una afectació directa al principi.”

El cònsol ha remarcat que la proposta de millora s’ha desenvolupat malgrat que inicialment el projecte no formava part del seu pla de mandat: “Hem tingut la voluntat de promocionar-les al màxim.” Pel que fa a una avaria prèvia, ha aclarit que no va ser necessària la intervenció de les assegurances: “Com que no s’havia fet la recepció de l’obra, va entrar dins dels costos de la constructora.”