Cultura, natura, joc i música

Neix el FestXic, primer festival familiar del país amb escenaris i activitats a Andorra la Vella

Del 11 al 13 de setembre, la parròquia acollirà tallers, espectacles i concerts pensats per als infants i les seves famílies

“Amb aquest festival fem un pas més enllà respecte a la festa familiar de l’any passat a Callaueta”, ha explicat el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, durant la presentació del FestXic, un esdeveniment pioner al país que posarà el focus en les famílies. L’esdeveniment, que es durà a terme del 11 al 13 de setembre, ha estat organitzat de forma transversal entre diversos departaments del comú i disposa d’un pressupost proper als 65.000 euros.

González ha destacat que la iniciativa neix amb la vocació de consolidar-se com “el festival familiar d’Andorra”, i ha subratllat que també té una vessant estratègica: “S’inclou dins del nostre pla de promoció turística i comercial i coincideix amb la diada nacional de Catalunya, un període propici per atraure turisme de proximitat.”

Entre les novetats més destacades, el cònsol major ha anunciat que les fonts de la Rotonda acolliran per primer cop “una coreografia exclusiva per al públic infantil” el divendres i el dissabte a les 20.30 hores. “Aquest espectacle és fruit de la col·laboració amb l’empresa Fluidra i mostra la voluntat de posar en valor aquest espai emblemàtic”, ha puntualitzat.

Per la seva banda, la cònsol menor, Olalla Losada, ha posat en relleu la necessitat de crear un espai estable per a aquest públic: “Mai abans s’havia fet una proposta pensada de forma global per a les famílies”. Ha afegit que el festival inclourà espectacles de petit format, activitats participatives i propostes sensorials, com tallers, manualitats i jocs de gran format, “perquè l’experiència sigui enriquidora i sorprenent.”

Losada també ha volgut destacar el pes de la cultura popular dins del programa, especialment amb l’actuació de dissabte al migdia a la plaça del Poble, on participaran l’Orquestrina Trama, la Gresca Gegantera i l’esbart Dansaire: “És essencial que els infants puguin connectar amb les nostres arrels des de ben petits.”

El programa inclou una obertura el dijous 11 amb la inauguració del mural Calma i un concert d’Els Senyora, i una cloenda diumenge amb una sortida familiar guiada per l’itinerari Macarulla Els amics de l’Estevet.

“Volem que el FestXic sigui una experiència completa, des del primer dia fins al final”, ha afirmat Losada, que també ha expressat la voluntat de coordinar-se amb altres parròquies per evitar coincidències de calendari i afavorir una oferta repartida.

El FestXic! inclourà concerts com Grow Up Singing i El cuc quàntic, espectacles teatrals com La tendresa del riure o L’herbeta del Poniol, i iniciatives com El guardià dels jocs o Microshakespeare, entre d’altres. Una aposta que busca, segons González, “fer d’Andorra la Vella una parròquia viva, creativa i oberta a les famílies.”