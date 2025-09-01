L’aparcament de Canrodes inicia el procés d’adjudicació amb menys sol·licituds que places disponibles

El procés d’inscripció per optar a una de les places d’aparcament per a autocaravanes a Canrodes ha rebut un total de 19 sol·licituds. El servei, situat al Camí Ral, s’ha creat amb l’objectiu d’oferir un espai específic i adaptat per a l’estacionament d’aquests vehicles de gran volum, donant resposta a la demanda creixent dels veïns que opten per aquesta modalitat de lleure i viatge.
Com que el nombre de sol·licituds és inferior a les 29 places disponibles, l’adjudicació es farà per ordre d’entrada al registre, sense necessitat de sorteig públic. Dels 19 expedients presentats, cinc corresponen a residents d’altres parròquies. Les persones adjudicatàries disposaran d’una plaça en règim de pupil·latge amb una quota mensual de 120 euros i una durada inicial d’un any, renovable fins a un màxim de cinc, sempre que es compleixin els requisits establerts.
El servei d’aparcaments revisarà la documentació aportada pels sol·licitants i es posarà en contacte amb els beneficiaris en els pròxims dies per formalitzar el contracte. Les noves peticions que es registrin a partir d’ara s’adjudicaran estrictament per ordre d’entrada fins a completar la totalitat de les places disponibles.