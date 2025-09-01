Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El servei ha registrat 19 demandes per a les 29 places ofertes, les quals s’adjudicaran per ordre de registre amb una quota mensual de 120 euros. | Comú d'Andorra la Vella / Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Una iniciativa que no acaba d'engegar

L’aparcament de Canrodes inicia el procés d’adjudicació amb menys sol·licituds que places disponibles

El servei ha registrat 19 demandes per a les 29 places ofertes, les quals s’adjudicaran per ordre de registre amb una quota mensual de 120 euros

El procés d’inscripció per optar a una de les places d’aparcament per a autocaravanes a Canrodes ha rebut un total de 19 sol·licituds. El servei, situat al Camí Ral, s’ha creat amb l’objectiu d’oferir un espai específic i adaptat per a l’estacionament d’aquests vehicles de gran volum, donant resposta a la demanda creixent dels veïns que opten per aquesta modalitat de lleure i viatge.

L’aparcament Canrodes situat a Santa Coloma ja està obert al públic amb 144 places per a vehicles i motocicletes

Llegir

Com que el nombre de sol·licituds és inferior a les 29 places disponibles, l’adjudicació es farà per ordre d’entrada al registre, sense necessitat de sorteig públic. Dels 19 expedients presentats, cinc corresponen a residents d’altres parròquies. Les persones adjudicatàries disposaran d’una plaça en règim de pupil·latge amb una quota mensual de 120 euros i una durada inicial d’un any, renovable fins a un màxim de cinc, sempre que es compleixin els requisits establerts.

El servei d’aparcaments revisarà la documentació aportada pels sol·licitants i es posarà en contacte amb els beneficiaris en els pròxims dies per formalitzar el contracte. Les noves peticions que es registrin a partir d’ara s’adjudicaran estrictament per ordre d’entrada fins a completar la totalitat de les places disponibles.

Comparteix
Notícies relacionades
Molné atribueix la manca de passaports a l’augment inesperat de sol·licituds i anuncia nous protocols de previsió
Detinguda una dona per agredir la parella amb diverses esgarrapades que li van provocar lesions sagnants
La caiguda dels preus en vestit i calçat frena l’alça de la inflació i manté l’IPC estable al 2,2% durant el mes d’agost

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
El festival Contradans celebra una cinquena edició carregada de novetats i el repte d’internacionalitzar-se
  • Societat
Les fronteres presenten alta intensitat viària durant aquest cap de setmana, sobretot en l’entrada de vehicles
  • Societat
El Servei Meteorològic activa l’alerta groga per possibles tempestes intenses durant aquest diumenge al vespre
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’aparcament de Canrodes inicia el procés d’adjudicació amb menys sol·licituds que places disponibles
  • Parròquies, Societat
El festival Contradans celebra una cinquena edició carregada de novetats i el repte d’internacionalitzar-se
  • Cultura, Parròquies
Els Sabors d’Estiu d’Escaldes freguen els 4.200 assistents i consoliden la plaça de l’Església com a nou espai de trobada
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu