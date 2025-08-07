L’aparcament Canrodes situat a Santa Coloma ja està obert al públic amb 144 places per a vehicles i motocicletes

L’aparcament Canrodes, situat a Santa Coloma, ja està obert. Des de les 12.30 hores, els residents i turistes poden accedir a les 144 places d’estacionament per a vehicles i motocicletes. D’aquestes, cinc són per a persones amb mobilitat reduïda i dues per a vehicles elèctrics. Aquestes últimes, però, encara resten pendents de la instal·lació del sistema de càrrega, a càrrec de FEDA, i encara trigarà uns dies, segons ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, en l’acte d’obertura de l’aparcament. Destacar que, tal com es va anunciar, el pressupost total del projecte és de 761.574 euros.
Pel que fa a les caravanes, hi ha dues zones diferenciades: una de rotació i una altra de pupil·latge. Per a la primera, la previsió és que pugui estar operativa en “un parell de setmanes”, segons ha informat el conseller de la capital. Quant a la segona, aquesta està en període de recepció de sol·licituds per part dels ciutadans interessats, els quals tenen fins a final de mes per inscriure-s’hi. En aquest sentit, aquesta nova zona permetrà tancar l’espai actual de caravanes del Parc Central i oferir un servei en millors condicions, especialment pel que fa a la gestió de les aigües. “Allà (Parc Central) no hi ha les condicions idònies per buidar l’aigua. Evitarem la pudor i recuperarem places d’estacionament”, ha ponderat Surana.
La zona de caravanes de Canrodes. | A.O.G / EL PERIÒDIC
En referència als altres espais, cal recordar que tota la zona ocupa més de 10.000 metres quadrats, Can Rodes compta amb un parc per a gossos amb tres tancats per diferenciar gossos petits, grans i de raça potencialment perillosa. Aquesta distribució s’ha fet seguint les recomanacions d’una associació canina, amb l’objectiu de garantir la seguretat i evitar situacions de por o conflicte. L’associació també va demanar que els espais disposessin de pedres i d’aigua per als animals. Al costat de la zona de gossos, hi ha una zona verda, a tocar del riu, amb ombra, taules i lavabos portàtils. Tanmateix, tant la zona verda com el parc per a gossos no estaran oberts fins d’aquí a unes setmanes. Els usuaris hauran d’esperar per gaudir-ne, com a màxim, fins a principis de setembre. El servei que ja poden utilitzar els residents és la minideixalleria situada tot just a l’entrada, que estarà disponible a partir de demà.
El parc de gossos de Canrodes. | A.O.G. / EL PERIÒDIC
Canrodes neix amb la voluntat de substituir el pàrquing del Lycée, el qual encara està en funcionament. "En el seu moment, vam decidir avançar-nos al possible tancament d'aquell espai, ja que és una zona amb dificultats per aparcar. Per això vam habilitar aquesta nova parcel·la, duplicant el nombre de places", ha explicat Surana, afegint que "en els pròxims mesos decidirem sobre el futur d'aquell pàrquing, tenint en compte que la propietat té intenció de construir-hi, i caldrà parlar amb ells per saber en quin punt es troba el projecte", ha detallat.
Finalment, Surana ha recordat que l’espai està pensat per acollir diferents esdeveniments de la parròquia, com per exemple la Festa Major de Santa Coloma o el Motand.