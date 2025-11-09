Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les obres a l’altura del Mirador del Tarter, presumptament aturades des de la tardor del 2024. | Lector
Alex Montero Carrer
Nova resposta a les queixes veïnals

El Comú de Canillo reprèn el projecte de la voravia del Mirador del Tarter i preveu licitar-lo a principis del 2026

La corporació explica que el tancament es va fer per precaució en detectar problemes d’estabilitat i que ja disposa d’un nou projecte més econòmic

Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el Comú de Canillo preveu licitar a principis de l’any vinent les obres de reparació de la voravia situada a l’alçada de l’edifici Mirador del Tarter. El tram va ser clausurat fa mesos després que, durant una inspecció tècnica, es detectés un problema d’estabilitat en l’estructura de subjecció de la voravia en voladís.

Els veïns del Tarter alcen la veu davant la manca de pipicans i obres aturades que encara continuen sense resposta

Així, el tancament es va decidir com a mesura preventiva, seguint les indicacions d’una enginyeria especialitzada que va aconsellar restringir-ne l’accés per garantir la seguretat. Posteriorment, la mateixa empresa va presentar una primera proposta de solució, però el cost d’execució es va considerar “massa elevat” per poder-la dur a terme. Per aquest motiu, la corporació comunal va encarregar l’elaboració d’un segon projecte, amb un pressupost més ajustat a les possibilitats. Aquest nou projecte s’ha rebut recentment i, segons el comú, la licitació està prevista per a principis del 2026.

La corporació va atribuir la demora a la necessitat de coordinar-se amb FEDA per la presència d’una estació transformadora sota les escales properes, però la parapública va assegurar que “no estem entorpint en res”

Cal recordar que la zona afectada forma part del conjunt d’obres pendents al nucli del Tarter, les quals els veïns ja van denunciar aquest mateix estiu per la seva paralització, juntament amb altres qüestions com la manca de pipicans o les dificultats de mobilitat. Des de la corporació, liderada per Jordi Alcobé, es va atribuir llavors la demora a la complexitat tècnica del tram i a la necessitat de coordinar-se amb FEDA per la presència d’una estació transformadora sota les escales properes. Des de la parapública, però, es va assegurar que “no estem entorpint en res i no ens consta tampoc que el Comú ho hagi dit”, motiu pel qual van desestimar fer cap més declaració al respecte.

El Comú de Canillo respon a les queixes veïnals del Tarter i atribueix a FEDA la demora en la reobertura de les escales

De la redacció al teu dispositiu