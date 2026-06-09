Els ulls que expliquen el món: un homenatge als qui mostren la realitat des de la primera línia dels conflictes

Hi ha professions que conviuen amb nosaltres cada dia i que, paradoxalment, sovint passen desapercebudes. El periodisme és una d’elles. Una feina que, en molts indrets del món, encara implica assumir riscos per explicar allò que passa. Potser per això l’exposició ‘World Press Photo’, la qual arriba per primera vegada a Andorra i s’instal·la a l’Hotel Pol de Sant Julià de Lòria, comença i acaba reivindicant la figura dels periodistes, fotògrafs i fotoperiodistes.
Els 42 projectes exposats han estat seleccionats entre prop de 60.000 imatges presentades per gairebé 4.000 fotògrafs de 141 països
De fet, un dels espais més colpidors de la mostra és el memorial dedicat als professionals que han mort mentre cobrien guerres, conflictes o crisis humanitàries. Una llarga llista de noms que recorda el cost que encara pot tenir informar en determinats punts del planeta. Tot i que aquest homenatge és una exigència de l’organització del ‘World Press Photo’, a Sant Julià de Lòria s’ha volgut anar un pas més enllà. «El memorial és obligatori, però pot ser simplement un panell amb tots els noms i ja està», explica l’organitzador de l’exposició, Pere Moles.
Per aquest motiu es va treballar amb professionals del disseny per crear una instal·lació específica que reforça el missatge de la mostra. «Vam voler aprofitar la llibertat que ens donava l’espai per fer una instal·lació que penso que és necessària», defensa Moles. Una proposta que posa en valor aquells professionals que han perdut la vida intentant explicar realitats que, sense la seva feina, probablement quedarien ocultes.
L’exposició reuneix els 42 projectes guanyadors del concurs ‘World Press Photo 2026’, seleccionats entre prop de 60.000 imatges presentades per gairebé 4.000 fotògrafs de 141 països. Un volum de participació que evidencia la dimensió internacional d’un certamen que des de fa dècades s’ha convertit en una referència del periodisme visual.
«Hi ha històries de conflictes armats i guerres, però també de les conseqüències del canvi climàtic arreu del món, conflictes més personals relacionats amb la salut o comunitats marginades» – Alba Noguera
«És la primera vegada que la fem a Andorra i ens fa moltíssima il·lusió i moltíssim orgull», destaca Alba Noguera, representant de l’organització. La mostra es podrà visitar durant 21 dies, del 10 al 30 de juny, en un espai poc convencional però que encaixa perfectament amb l’esperit itinerant del projecte. «Aquest format està pensat justament per a espais que no són museus ni sales d’exposicions, i penso que ha funcionat perfectament», apunta Moles.
Un recorregut pels grans reptes del nostre temps
Més enllà de l’impacte visual de les imatges, l’exposició és també un retrat dels grans desafiaments que marquen l’actualitat mundial. Les guerres d’Ucraïna i Gaza, les conseqüències del canvi climàtic, les migracions, les desigualtats socials, la salut o les comunitats desplaçades són alguns dels temes que apareixen al llarg del recorregut. «Hi ha històries de conflictes armats, guerres, la guerra d’Ucraïna i de Gaza, però també els resultats i les conseqüències del canvi climàtic arreu del món, conflictes més personals relacionats amb la salut o comunitats marginalitzades», resumeix Noguera.
Entre els projectes exposats hi ha reportatges que han aconseguit documentar espais gairebé inaccessibles, com una fàbrica de drons a Ucraïna, on el fotògraf va optar per «ocultar la identitat dels treballadors per protegir-los», ha apuntat Noguera. Històries que demostren fins a quin punt el fotoperiodisme continua obrint finestres a realitats que sovint queden fora de l’abast de la majoria.
Tres fotografies que expliquen el món
El recorregut per l’Hotel Pol compta amb les tres fotografies finalistes. La guanyadora, obra de Carol Guzy, forma part d’un projecte desenvolupat en un dels pocs jutjats d’immigració de Nova York que permeten l’accés als periodistes. La imatge mostra el moment en què una menor és separada del seu pare durant una intervenció relacionada amb les redades de l’ICE, el Servei d’Immigració i Control de Duanes dels Estats Units.
La fotografia de l’any mostra la separació d’una menor i el seu pare per les actuacions del ICE als Estats Units
La fotògrafa ha documentat durant mesos el que succeeix diàriament en aquests espais, on famílies que intenten regularitzar la seva situació administrativa acaben sent detingudes i separades. Segons el jurat, la fotografia representa el trencament d’una família i simbolitza una problemàtica que afecta milers de persones migrades als Estats Units.
Al seu costat hi ha el treball de Victor Blue, centrat en les dones Achi de Guatemala. El reportatge documenta el moment històric en què aquesta comunitat indígena obté justícia quaranta anys després que diverses dones fossin víctimes de violacions i tortures durant una operació militar. La imatge reflecteix la dignitat i la força d’un col·lectiu que, després de dècades d’espera, veu condemnats els responsables dels crims.
La tercera finalista trasllada l’espectador fins a Gaza. La fotografia de Samar Abu Elouf mostra una multitud intentant accedir a un camió d’ajuda humanitària enmig de la devastació provocada per la guerra. Una imatge que el jurat va destacar per la seva capacitat de representar la lluita col·lectiva per accedir als recursos més bàsics en un context extrem.
Més que una exposició
L’arribada del ‘World Press Photo’ a Andorra és molt més que una exposició de fotografies premiades. És una reivindicació del periodisme, del fotoperiodisme i de totes aquelles persones que dediquen la seva vida a explicar què passa al món. Les 42 històries que omplen les parets de l’Hotel Pol mostren guerres, injustícies, resistències, moments de dolor i també d’esperança. Però, sobretot, recorden que darrere de cada imatge hi ha algú que ha decidit acostar-se als fets perquè la resta del món els pugui entendre. I és precisament aquí on el memorial adquireix tot el seu significat. Perquè sense els periodistes, fotògrafs i fotoperiodistes que documenten la realitat, moltes d’aquestes històries no arribarien mai a ser explicades.