Mercè Avellanet: «Creiem que hi ha marge per fer una representació encara més activa i propera als assalariats»

Mercè Avellanet encapçala una de les candidatures que opten a representar el col·lectiu de persones assalariades al Consell d’Administració de la CASS. Infermera de professió i amb una llarga trajectòria vinculada al sistema sanitari andorrà, defensa que la seva experiència directa amb pacients i professionals de la salut pot aportar una mirada complementària a la gestió de la seguretat social. Acompanyada d’Anna Boada, la candidatura aposta per una representació més activa dels cotitzants, per agilitzar tràmits i adaptar les prestacions a l’evolució de la medicina, així com per reforçar la proximitat entre la parapública i els assegurats. Convençuda que les decisions del consell es construeixen a través del debat i dels arguments, Avellanet reivindica la participació electoral com una eina clau perquè els assalariats facin sentir la seva veu en una institució que afecta directament la salut, les prestacions i les pensions de tota la ciutadania.