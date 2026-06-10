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  • La candidatura amb Mercè Avellanet com a titular i Anna Boada com a suplent. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
  • Societat
Eleccions CASS - Candidatura per a representar a les persones assalariades

Mercè Avellanet: «Creiem que hi ha marge per fer una representació encara més activa i propera als assalariats»

Agilitzar tràmits, adaptar les prestacions a les necessitats i reforçar la comunicació amb els assegurats són algunes de les prioritats

Mercè Avellanet encapçala una de les candidatures que opten a representar el col·lectiu de persones assalariades al Consell d’Administració de la CASS. Infermera de professió i amb una llarga trajectòria vinculada al sistema sanitari andorrà, defensa que la seva experiència directa amb pacients i professionals de la salut pot aportar una mirada complementària a la gestió de la seguretat social. Acompanyada d’Anna Boada, la candidatura aposta per una representació més activa dels cotitzants, per agilitzar tràmits i adaptar les prestacions a l’evolució de la medicina, així com per reforçar la proximitat entre la parapública i els assegurats. Convençuda que les decisions del consell es construeixen a través del debat i dels arguments, Avellanet reivindica la participació electoral com una eina clau perquè els assalariats facin sentir la seva veu en una institució que afecta directament la salut, les prestacions i les pensions de tota la ciutadania.

Com vol acostar la CASS als cotitzants? Llegeix l’entrevista a la candidata dels assalariats.
Mercè Avellanet encapçala una de les candidatures que opten a representar els assalariats. | El Periòdic

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