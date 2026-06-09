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  • Editorial

Més enllà del diagnòstic

La irrupció de Virtus confirma una realitat cada vegada més evident en la política andorrana: existeix una part de la ciutadania que reclama noves veus i noves maneres d’afrontar els reptes del país. El creixement demogràfic, la pressió sobre l’habitatge, la mobilitat o la saturació de determinats serveis públics han alimentat un debat que va molt més enllà de les sigles i que ocupa avui el centre de la preocupació col·lectiva Ara bé, identificar els problemes és només el primer pas. El veritable repte és transformar aquest diagnòstic en propostes concretes i viables. Virtus posa l’accent en la necessitat de planificar el creixement i d’escoltar més la ciutadania, dos objectius difícils de discutir. Tanmateix, la política andorrana ja ha escoltat en altres ocasions discursos que apel·laven al canvi sense acabar de concretar quin model alternatiu proposaven. La formació encara es troba en una fase embrionària i disposa de temps per definir el seu projecte. Però si aspira a convertir-se en una alternativa real, haurà d’anar més enllà de la crítica compartida sobre el creixement i demostrar que és capaç d’aportar respostes diferenciades, realistes i compatibles amb la complexitat del país que diu voler transformar.

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