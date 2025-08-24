Els veïns del Tarter alcen la veu davant la manca de pipicans i obres aturades que encara continuen sense resposta

Els veïns del Tarter han fet una denúncia pública sobre el que consideren un estat de deixadesa a la parròquia, tot reclamant solucions davant la inexistència d’infraestructures, obres aturades i serveis comunals que, segons apunten, no responen a les necessitats reals del nucli. Segons han detallat alguns dels afectats a EL PERIÒDIC, un dels punts més destacats dins la problemàtica és la manca de pipicans. I és que, malgrat el nombre elevat de gossos censats, assenyalen que no existeix cap espai habilitat: “No existeixen pipicans, però sí que hi ha diners per a ponts tibetans o rotondes guarnides”, esmenten, tot afegint que a les zones verdes, on està prohibit l’accés de gossos, hi ha constants defecacions i orins sense cap control. “La majoria no recull res ni ningú ruixa amb aigua”, apuntalen.
En aquest sentit, els veïns recorden que els agents de circulació canillencs tenen la competència legal sobre aquest tipus d’infraccions, però lamenten que “amb el caos circulatori de la parròquia, us podeu imaginar què fan respecte a les defecacions”. Alhora, neguen que la manca d’espai sigui una excusa per no crear aquests espais per part de la corporació comunal, actualment liderada per Jordi Alcobé: “Hi ha lloc per fer-ne al pàrquing de l’església o mini pipicans d’un metre quadrat repartits pel poble, com tenen en llocs turístics a França”.
Les queixes veïnals, però, no s’aturen aquí. Al malestar general per la manca d’espai per a les mascotes se suma també una sèrie d’obres inconcluses que, a parer dels afectats, suposa un risc per a la integració física. Parlem de les obres a l’altura de l’edifici Mirador del Tarter, les quals portarien presumptament aturades des de la darrera tardor, així com les escales clausurades el passat 9 d’abril. Segons expliquen, aquestes escales, utilitzades per la majoria dels residents, han estat repetidament obertes i tancades a causa de desperfectes. “Sempre estaven per matar-se, i ara fa mesos que romanen tancades sense cap solució”, denuncien.
El punt, per a ells, sembla clar: si no es reobren abans del pròxim hivern, la seguretat veïnal quedarà en risc. “L’alternativa és passar per una vorera estreta, en revolt i en baixada, que a l’hivern queda glaçada. És jugar-se la integritat física”. En aquest sentit, posen sobre la taula una altra qüestió molt lligada a l’anterior com és la mobilitat, i és que les obres esmentades han eliminat unes vuit places d’aparcament en una zona ja prou tensionada per la manca d’espai. Com a exemple citen la urbanització “deficient” que hi ha des de l’Església de Sant Pere cap amunt: “Hi ha llocs on no passen dos cotxes, i en alguns trams la vorera és tan estreta que no hi caben els vianants entre la màquina de zona blava i les façanes”.
A tota aquesta casuística s’hi afegeix el problema de la recollida d’escombraries. Semblaria ser que la corporació comunal obliga cada edifici a disposar de cubells propis, la qual cosa genera situacions de col·lapse quan passa el camió. “Et pots estar 20 minuts per recórrer 100 metres perquè el vehicle ocupa tot el carrer i no hi ha manera d’avançar-lo”, apuntalen. Una situació que es veu agreujada per la manca de contenidors de recollida selectiva fora de l’entorn de l’església: “Soc l’única que ha de caminar un quilòmetre per poder separar els residus”, afirma una de les veïnes afectades.
Tot plegat, la resposta a les diverses queixes semblaria senzilla: reunir-se amb Alcobé i la resta de l’equip comunal per exposar la situació i trobar una solució conjunta. Bé, semblaria que això no és possible a curt termini, ja que els afectats afirmen amb contundència que porten anys adreçant correus a la corporació, però sense obtenir respostes efectives. Davant la inacció, han optat ara per recórrer al Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, perquè actuï de seguida davant el reiterat malestar. Aquesta mateixa setmana, de fet, asseguren que han tornat a reenviar les tres incidències principals amb còpia de tots els correus mai resposts. Així i tot, els residents al Tarter afirmen que la situació continua igual: “Estem deixats de la mà de Déu. Si no tens passaport andorrà, sembla que no et fan cap mena de cas”, conclouen.