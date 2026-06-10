Mor Angelina Mas, referent empresarial i figura clau en la conquesta dels drets polítics femenins a Andorra

Angelina Mas, una de les figures més representatives de la defensa dels drets de les dones a Andorra, ha mort als 82 anys. Empresària i activista, va formar part del moviment que va contribuir a l’obtenció del dret de vot i de participació política de les dones andorranes durant les dècades dels seixanta i setanta.
Al llarg de la seva trajectòria professional, Mas va desenvolupar una intensa activitat empresarial vinculada als negocis familiars. En un context en què la presència femenina en l’àmbit econòmic era limitada, va consolidar-se com una empresària reconeguda i amb influència dins del teixit socioeconòmic del país.
La seva implicació en els moviments feministes va contribuir a ampliar la participació i els drets de les dones.
La seva implicació pública, però, va anar més enllà de l’activitat professional. Va participar activament en iniciatives orientades a promoure la igualtat entre homes i dones i va formar part dels moviments que reclamaven una major participació femenina en la vida política i social d’Andorra.
Mas també va mantenir una presència destacada en l’associacionisme i en les reivindicacions feministes de l’època, contribuint als canvis socials que van afavorir una ampliació dels drets i oportunitats per a les dones del Principat.