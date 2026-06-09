Les associacions d’extracomunitaris celebren la contractació en origen i apunten que atraurà molts treballadors

Les associacions de residents extracomunitaris a Andorra han celebrat la posada en marxa –el pròxim hivern– de la prova pilot de la contractació en origen, tot preveient que atraurà molts treballadors. Així ho han indicat les comunitats d’argentins i colombians del país, les quals han mostrat la seva satisfacció davant d’una iniciativa que, segons afirmen en declaracions a EL PERIÒDIC, donarà més «tranquil·litat» i «seguretat» als temporers.
«Per a nosaltres és una alegria perquè forma part d’un dels tants projectes que vam presentar fa quatre o cinc anys», ha afirmat el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, tot apuntant que «ha tardat un temps», però «finalment s’ha assolit». En relació amb les 450 places, Ponce veu aquesta xifra»coherent», ja que «no es pot llançar així de cop 4.000 permisos de temporada». «S’ha d’anar amb cura, sobretot perquè si hi ha algun error podria ser més complicat», adverteix.
Tal com s’ha esmentat, la contractació en origen no és una proposta ‘nova’. De fet, Ponce ha recordat que l’associació es reuneix amb els diferents actors –Govern, CEA, Unió Hotelera– des de fa tres anys. «Es porta treballant des de fa molt temps». Per aquest motiu, tot i mostrar-se satisfet per la seva posada en marxa, considera que «la feina no acaba ara». «És només una part del que cal fer», tot i que ha deixat clar que «disminuirà exponencialment la problemàtica de la immigració irregular, com els pisos pastera, les feines negres o les famílies amuntegades».
«Disminuirà exponencialment la problemàtica de la immigració irregular, com els pisos pastera, les feines negres o les famílies amuntegades» – Marcelo Ponce
Pel que fa a les previsions d’arribada d’argentins arran de la iniciativa, Ponce ha assenyalat que encara no disposa de dades concretes, però té la sensació que la resposta «és absolutament positiva i bastant atractiva», ha valorat, tot remarcant que «la comunitat argentina està molt atreta per aquesta nova proposta, no només per la possibilitat de treballar nou mesos, sinó per la possibilitat de sortir del país amb una cosa establerta, segura i tancada».
En aquest sentit, s’ha mostrat tranquil, ja que, tot i que pugui haver-hi una gran demanda, al país només arribaran les persones amb un contracte tancat i, per tant, creu que «tampoc col·lapsarà el sistema perquè està tot bastant ben preparat». Amb tot, Ponce ha defensat que, en tractar-se d’una prova pilot, es «necessita un temps» per veure’n els punts positius i els aspectes a millorar.
D’altra banda, des de Colombianos en Andorra, la seva presidenta, Katherine Barbosa, coincideix amb Ponce sobre les 450 places inicials. «Crec que per començar està bé», ha esmentat. A més, ha aplaudit el fet que sigui una prova pilot oberta a tots els països extracomunitaris. «Em sembla espectacular i molt bé que es faci per a tothom. Tots els extracomunitaris tenim les mateixes normes i necessitats», ha comentat.
«Em sembla espectacular i molt bé que es faci per a tothom. Tots els extracomunitaris tenim les mateixes normes i necessitats» – Katherina Barbosa
Igualment, Barbosa ha explicat que en les darreres hores ha parlat amb diferents membres de la comunitat colombiana. «Els que estan a Colòmbia estan molt contents i estan esperant que surti de manera oficial per postular-se segons les regles i criteris de Govern». Tanmateix, ha mencionat que moltes persones que, amb l’Entry/Exit System, han hagut de tornar al seu país d’origen «tenen més seguretat de poder venir».
Una seguretat que ve donada pel fet que l’empresa que contracta ha de pagar el 50% del bitllet, a més d’ajudar o directament proporcionar un habitatge. Sobre aquest punt, no és cap secret que tant per a temporers com per a residents de llarga durada continua sent un problema. Per això, des de l’associació celebren que «puguin garantir un lloc on dormir», tot deixant clar que «tampoc és demanar que se’ls regali, però una ajuda perquè no quedin a la deriva està molt bé», ha manifestat.
Aquestes condicions, segons Barbosa, faran que el treballador se senti «més compromès amb l’empresari». En aquesta línia, ha sostingut que el treballador colombià «és molt agraït: ‘M’estàs ajudant, jo et seré lleial i em quedaré a l’empresa els nou mesos'», ha recalcat.