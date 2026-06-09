Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els aspirants al Consell d’Administració asseguren que la CASS ha de ser “més humana i propera”. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
  • Societat
Eleccions CASS - Candidats per representar els autònoms

Alex Llige: «El Consell d’Administració de la CASS hauria de tenir majoria de membres electes i no de Govern»

La candidatura dels autònoms proposa reformar el sistema de cotitzacions, millorar la gestió de les baixes laborals i reforçar la veu dels cotitzants

En un moment en què la sostenibilitat del sistema de pensions, les cotitzacions i la representativitat dins la CASS centren bona part del debat públic, els treballadors per compte propi estan cridats a escollir qui defensarà els seus interessos al Consell d’Administració. Alex Llige i Alex Ballesta es presenten amb la voluntat de donar veu a un col·lectiu que considera que ha estat massa sovint ignorat i reclamen una CASS «més humana, més propera i menys sancionadora». Amb propostes com flexibilitzar les cotitzacions, reduir la burocràcia o reforçar el pes dels representants electes davant dels designats pel Govern, els candidats exposen en aquesta entrevista quin model de seguretat social volen construir per als autònoms i petits empresaris del país.

Quines propostes plantegen per canviar la CASS? Llegeix l’entrevista completa amb Alex Llige i Alex Ballesta

[D’esquera a dreta] Alex Ballesta i Alex Llige. | El Periòdic

Comparteix
Notícies relacionades
Més enllà del diagnòstic
Virtus no contempla aliances per a les eleccions i defensa la «necessitat d’un canvi en la manera de governar»
Les associacions d’extracomunitaris celebren la contractació en origen i apunten que atraurà molts treballadors

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els ulls que expliquen el món: un homenatge als qui mostren la realitat des de la primera línia dels conflictes
  • Societat
La Gonarda consolida el seu paper «clau» en una xarxa cada vegada més preparada per a la demanda futura
  • Societat
Govern haurà de classificar les dades segons nivell de sensibilitat per garantir la seguretat en els serveis ‘cloud’
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Massana implanta la cita prèvia al Servei de Tràmits per reduir les esperes i millorar l’atenció a la ciutadania
  • Parròquies, Societat
Coma admet que el nou complex “no compleix la normativa”, però justifica l’excepció pels beneficis que aporta
  • Cultura, Parròquies
La Nit de la Candela tornarà a il·luminar els carrers d’Ordino amb més d’11.000 espelmes i noves estructures penjants
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu