Alex Llige: «El Consell d’Administració de la CASS hauria de tenir majoria de membres electes i no de Govern»

En un moment en què la sostenibilitat del sistema de pensions, les cotitzacions i la representativitat dins la CASS centren bona part del debat públic, els treballadors per compte propi estan cridats a escollir qui defensarà els seus interessos al Consell d’Administració. Alex Llige i Alex Ballesta es presenten amb la voluntat de donar veu a un col·lectiu que considera que ha estat massa sovint ignorat i reclamen una CASS «més humana, més propera i menys sancionadora». Amb propostes com flexibilitzar les cotitzacions, reduir la burocràcia o reforçar el pes dels representants electes davant dels designats pel Govern, els candidats exposen en aquesta entrevista quin model de seguretat social volen construir per als autònoms i petits empresaris del país.