  • La corporació explica que sota el tram hi ha una estació transformadora i que les escales s’han de substituir, mentre treballa en una solució més econòmica per a la vorera tallada. | Lector
Alex Montero Carrer
El Comú de Canillo respon a les queixes veïnals del Tarter i atribueix a FEDA la demora en la reobertura de les escales

La corporació explica que sota el tram hi ha una estació transformadora i que les escales s’han de substituir amb el vistiplau de la companyia

El malestar veïnal al Tarter és vigent després que diversos residents denunciessin públicament la manca de pipicans, obres aturades i serveis comunals que consideren deficients. “Estem deixats de la mà de Déu”, afirmaven, després d’assegurar que ni els correus enviats a la corporació comunal ni la mediació del Raonador del Ciutadà havien servit per obtenir respostes.

Així i tot, des del comú liderat per Jordi Alcobé han puntualitzat algunes de les qüestions exposades pels afectats. Sobre les escales clausurades des del passat 9 d’abril, remarquen en declaracions a EL PERIÒDIC que la situació és més complexa del que sembla. “Sota les escales hi ha una estació transformadora de FEDA. L’objectiu no és reparar-les, sinó substituir-les, i això requereix el vistiplau de la companyia energètica”, destaquen. Per aquest motiu, reconeixen que el procés és més lent, però insisteixen que “no són primordials, ja que es pot fer la volta per la voravia”.

Pel que fa al tram de vorera tallat, la corporació comunal recorda que ja es va impulsar un projecte i un concurs, amb un pressupost proper als 500.000 euros, el qual va quedar desert per l’excés de cost. “Hem encarregat un nou projecte a una altra empresa d’enginyeria per buscar una solució més econòmica”, apunten. En aquest cas, també defensen que el pas alternatiu per l’altra banda de la via garanteix la mobilitat.

Les crítiques veïnals, però, alertaven de riscos de seguretat, sobretot pensant en l’hivern: “Si no es reobren les escales abans, haurem de passar per una vorera estreta i glaçada. És jugar-se la integritat física”, denunciaven. En aquest sentit, posaven sobre la taula la pèrdua d’aparcament a causa de les obres, la mobilitat “deficient” i problemes en la recollida d’escombraries.

Des de la corporació, però, asseguren que es treballa de manera constant amb els residents: “En les reunions de veïnats, el 70% de les demandes dels veïns del Tarter ja estan resoltes. Les escales, de fet, no sortien en el llistat de peticions fetes fins ara”, puntualitzen. Tanmateix, el comú recorda que hi ha prevista una nova reunió amb els veïns del Tarter aquest setembre, en la qual s’haurà de veure si es tracten els diversos temes esmentats pels veïns afectats.

