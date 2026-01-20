Diferents entitats del país enllesteixen actuacions per evitar relliscades al carrer i donen consells per la nevada

Més enllà de les afectacions de trànsit, les intenses nevades han mobilitzat diferents entitats del Principat per prevenir més incidents i donar consells al respecte. Algunes d’elles han estat el Comú d’Andorra la Vella i el d’Escaldes-Engordany, els quals aquesta tarda han engegat la maquinària per tirar sal als carrers i prevenir ensurts com els de fa un parell de setmanes, amb un centenar de persones ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel.
D’altra banda, des de Protecció Civil i COEX s’ha compartit recomanacions per a les nevades. En el primer cas, s’ha esmentat limitar els desplaçaments amb vehicle, tot i que, en cas d’usar-lo, han demanat anticipació i consultar l’estat de les carreteres. Pel que fa a l’activitat a l’exterior, caldria revisar el butlletí de perill d’allaus abans de la sortida i, en la mesura del possible, evitar sortir sols a la muntanya. “Equipeu-vos amb pala, sonda i DVA”, han afegit.
D’altra banda, des del COEX s’ha fet una crida a la responsabilitat viària: “La col·laboració dels conductors és clau per reduir riscos i facilitar les tasques d’hivern”. En aquest sentit, també han demanat que es consulti l’estat de les carreteres abans de sortir i fer-ho sempre amb equipaments. També han subratllat la importància de reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat, així com facilitar el pas de les màquines llevaneu.
La previsió
De cara a demà, el matí anirà acompanyat d’una estabilitat meteorològica, tot i que a partir de mitja tarda es tornaran a veure febles precipitacions arran de l’acostament d’un front atlàntic. La matinada de dijous mantindrà alguna ruixada, mentre que la nit de divendres la cota de neu disminuirà fins als 1.200 metres.