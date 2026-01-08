Caigudes i ensurts al centre d’Andorra, sobretot a primera hora: “Estava tot gelat, no hi havien tirat sal ni res”

Les gelades generalitzades registrades aquest dijous a primera hora del matí a les parròquies centrals han complicat la mobilitat a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i han provocat nombroses caigudes a la via pública. Entre aquestes persones hi ha la Paula, de 26 anys, qui aquest matí ha relliscat mentre anava a treballar per la zona de la plaça del Poble. “Ha anat tot molt ràpid. Caminava tranquil·lament, com cada dia, i no he vist el gel”, explica.
La caiguda li ha provocat un fort cop a la zona lumbar. Tot i haver anat inicialment a la feina, el dolor no ha remès i ha acabat desplaçant-se a l’hospital. “A Urgències hi havia molta gent, estava ple a vessar. Crec que avui ha estat el dia de les caigudes, perquè tot estava completament glaçat”, relata. La Paula també assenyala que a primera hora “estava tot gelat, no hi havien tirat sal ni res”, tot i que remarca que la situació ha millorat més tard, quan ha sortit de la feina per anar a l’hospital cap a les 10.30 hores.
Un altre veí afectat ha estat el Francesc, de 34 anys, qui ha caigut a la baixada del Govern. “M’he fet una petita rascada a les mans, però per sort no ha estat res greu”, explica. En el seu cas, no ha considerat necessari anar a urgències, tot i que assegura haver vist “molta gent” en una situació pitjor. “Suposo que s’hauran fet més mal del que m’he fet jo”, afegeix.
Sense arribar a caure, el Carles, de 26 anys, reconeix que el matí ha estat especialment complicat. “Sabia que faria fred, però no m’esperava trobar-me els carrers així a primera hora”, afirma. Tot i esquivar la caiguda, admet haver passat “algun ensurt”. En aquest sentit, considera que hi ha hagut falta de previsió: “Sembla que no estiguem preparats per situacions que haurien de ser quotidianes”.
Qui també ha evitat la caiguda, però en una situació més límit, ha estat l’Adrià, de 23 anys, qui baixant a un pàrquing situat al costat del Camí de la Salita, a Escaldes-Engordany, ha viscut una situació que ha acabat sent còmica, però que podria haver acabat en tragèdia. “Estava anant al cotxe i he relliscat com ho fan a les pel·lícules i he acabat estabilitzant-me a l’últim moment”, apunta. A més, afegeix que des d’un balcó li han cridat en un to de broma: “Compte! On vas?”.
Finalment, els ensurts no s’han limitat als vianants. L’Eric, de 23 anys, s’ha desplaçat a la feina en moto, com fa habitualment, i ha viscut un moment delicat a la zona de Prat de la Creu. “Ha estat a primera hora, quan la carretera estava gelada. No he caigut, però m’ha anat d’un pèl”, explica, tot afegint que sempre intenta anar amb precaució, sobretot a l’hivern.