Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un centenar de persones han estat ateses al Servei d’Urgències des de les 06.50 hores per accidents relacionats amb el gel. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Gelades a la vall central

Caigudes i ensurts al centre d’Andorra, sobretot a primera hora: “Estava tot gelat, no hi havien tirat sal ni res”

Aquest mitjà ha parlat amb diversos veïns de la vall central, els quals han patit relliscades i accidents lleus durant les primeres hores del dia

Les gelades generalitzades registrades aquest dijous a primera hora del matí a les parròquies centrals han complicat la mobilitat a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i han provocat nombroses caigudes a la via pública. Entre aquestes persones hi ha la Paula, de 26 anys, qui aquest matí ha relliscat mentre anava a treballar per la zona de la plaça del Poble. “Ha anat tot molt ràpid. Caminava tranquil·lament, com cada dia, i no he vist el gel”, explica.

La caiguda li ha provocat un fort cop a la zona lumbar. Tot i haver anat inicialment a la feina, el dolor no ha remès i ha acabat desplaçant-se a l’hospital. “A Urgències hi havia molta gent, estava ple a vessar. Crec que avui ha estat el dia de les caigudes, perquè tot estava completament glaçat”, relata. La Paula també assenyala que a primera hora “estava tot gelat, no hi havien tirat sal ni res, tot i que remarca que la situació ha millorat més tard, quan ha sortit de la feina per anar a l’hospital cap a les 10.30 hores.

“A Urgències hi havia molta gent, estava ple a vessar. Crec que avui ha estat el dia de les caigudes, perquè tot estava completament glaçat” – Paula

Un altre veí afectat ha estat el Francesc, de 34 anys, qui ha caigut a la baixada del Govern. “M’he fet una petita rascada a les mans, però per sort no ha estat res greu”, explica. En el seu cas, no ha considerat necessari anar a urgències, tot i que assegura haver vist “molta gent” en una situació pitjor. “Suposo que s’hauran fet més mal del que m’he fet jo”, afegeix.

Sense arribar a caure, el Carles, de 26 anys, reconeix que el matí ha estat especialment complicat. “Sabia que faria fred, però no m’esperava trobar-me els carrers així a primera hora”, afirma. Tot i esquivar la caiguda, admet haver passat “algun ensurt”. En aquest sentit, considera que hi ha hagut falta de previsió: “Sembla que no estiguem preparats per situacions que haurien de ser quotidianes”.

Vianants caminant per l’avinguda Carlemany aquesta tarda. | Marvin Arquíñigo

Qui també ha evitat la caiguda, però en una situació més límit, ha estat l’Adrià, de 23 anys, qui baixant a un pàrquing situat al costat del Camí de la Salita, a Escaldes-Engordany, ha viscut una situació que ha acabat sent còmica, però que podria haver acabat en tragèdia. “Estava anant al cotxe i he relliscat com ho fan a les pel·lícules i he acabat estabilitzant-me a l’últim moment”, apunta. A més, afegeix que des d’un balcó li han cridat en un to de broma: “Compte! On vas?”.

Finalment, els ensurts no s’han limitat als vianants. L’Eric, de 23 anys, s’ha desplaçat a la feina en moto, com fa habitualment, i ha viscut un moment delicat a la zona de Prat de la Creu. “Ha estat a primera hora, quan la carretera estava gelada. No he caigut, però m’ha anat d’un pèl”, explica, tot afegint que sempre intenta anar amb precaució, sobretot a l’hivern.

Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Les glaçades i el límit dels protocols davant riscos previsibles
El Govern trasllada a França el neguit pel possible nou tancament de la frontera a causa de les fortes nevades
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La capital reforça el dispositiu contra les gelades amb els operaris “fent la ronda des de les quatre del matí“
  • Parròquies, Societat
Les glaçades tenen una incidència desigual a la resta de parròquies, sense episodis destacats fora de la vall central
  • Societat
Un simulacre d’allaus posa a prova la coordinació dels serveis d’emergència amb una vuitantena de professionals
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central
  • Parròquies, Societat
La capital reforça el dispositiu contra les gelades amb els operaris “fent la ronda des de les quatre del matí“
  • Parròquies, Societat
Les glaçades tenen una incidència desigual a la resta de parròquies, sense episodis destacats fora de la vall central
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu