La manca d’equipaments especials en una dotzena d’autobusos estrangers col·lapsa la Trava en plena nevada

Les intenses nevades registrades des de primera hora d’aquest dimarts han provocat importants retencions a la xarxa viària del país, especialment als eixos del nord, amb afectacions destacades a la CG-2 a l’altura de Canillo. Els problemes de circulació s’han concentrat principalment a la zona de la Trava, on diversos vehicles pesants han acabat col·lapsant la via. Així ho han confirmat fonts oficials de la Policia a EL PERIÒDIC, destacant que cap a les 09.15 hores s’ha rebut un avís alertant de retencions importants provocades per una sèrie de vehicles que bloquejaven aquest tram.
Una vegada desplaçats al lloc, els agents han constatat la presència d’una dotzena d’autobusos estrangers, un dels quals es trobava mig travessat a la calçada, mentre que un altre estava avariat. Alguns no duien els equipaments especials obligatoris, fet que ha contribuït a generar un col·lapse viari amb llargues cues en ambdós sentits de la marxa. Davant aquesta situació, s’han activat entre quatre i cinc patrulles al llarg de tota la intervenció amb l’objectiu de garantir la seguretat i facilitar la descongestió del trànsit. Cal remarcar que l’acumulació de vehicles havia impedit el pas de les màquines llevaneu, motiu pel qual ha estat necessari tallar la circulació per permetre les tasques de neteja de la calçada i restablir progressivament la mobilitat.
Paral·lelament, s’ha establert un punt de control de cadenes tant a la zona de la Cascada de les Moles com a Meritxell, i s’ha treballat de manera coordinada amb el COEX i el Servei de Circulació de Canillo. Segons les mateixes fonts, aquest darrer ha estat l’encarregat de tramitar les sancions corresponents per manca d’equipaments especials, amb un total de set denúncies: sis a autobusos i una a un turisme. Abans de les 11.00 hores, la circulació ja havia quedat restablerta en ambdós sentits, tot i que alguns autobusos han quedat apartats al carril dret i altres han hagut de col·locar cadenes abans de reprendre la marxa.
Pel que fa a l’estat de les carreteres, el servei de Mobilitat ha informat a través de les xarxes socials de l’activació de la fase groga a diversos trams: CG-2 a Canillo, CG-3 a la Cortinada i CG-4 i CG-5 a Erts. A més, s’ha establert l’obligatorietat d’equipaments especials a la RN22, RN20 i RN320, així com la restricció de pas per a vehicles de més de 19 tones a l’accés a França.
En paral·lel, el Servei Meteorològic ha comunicat que la pertorbació Harry continua afectant el país amb una situació de llevant que manté les nevades més significatives a l’est del territori. Segons la previsió, a mig matí les precipitacions haurien de perdre intensitat i la cota de neu tornar-se a situar al voltant dels 1.500 metres. De cara a dimecres, l’allunyament progressiu de la pertorbació podria permetre l’aparició de tímides clarianes.