Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les intenses nevades registrades des de primera hora d’aquest dimarts han provocat importants retencions a la xarxa viària del país. | Lector
Alex Montero Carrer
Trànsit dens

La manca d’equipaments especials en una dotzena d’autobusos estrangers col·lapsa la Trava en plena nevada

La incidència ha comportat la imposició de fins a set sancions i la instal·lació de punts de control de cadenes a la Cascada de les Moles i a Meritxell

Les intenses nevades registrades des de primera hora d’aquest dimarts han provocat importants retencions a la xarxa viària del país, especialment als eixos del nord, amb afectacions destacades a la CG-2 a l’altura de Canillo. Els problemes de circulació s’han concentrat principalment a la zona de la Trava, on diversos vehicles pesants han acabat col·lapsant la via. Així ho han confirmat fonts oficials de la Policia a EL PERIÒDIC, destacant que cap a les 09.15 hores s’ha rebut un avís alertant de retencions importants provocades per una sèrie de vehicles que bloquejaven aquest tram.

Una vegada desplaçats al lloc, els agents han constatat la presència d’una dotzena d’autobusos estrangers, un dels quals es trobava mig travessat a la calçada, mentre que un altre estava avariat. Alguns no duien els equipaments especials obligatoris, fet que ha contribuït a generar un col·lapse viari amb llargues cues en ambdós sentits de la marxa. Davant aquesta situació, s’han activat entre quatre i cinc patrulles al llarg de tota la intervenció amb l’objectiu de garantir la seguretat i facilitar la descongestió del trànsit. Cal remarcar que l’acumulació de vehicles havia impedit el pas de les màquines llevaneu, motiu pel qual ha estat necessari tallar la circulació per permetre les tasques de neteja de la calçada i restablir progressivament la mobilitat.

Paral·lelament, s’ha establert un punt de control de cadenes tant a la zona de la Cascada de les Moles com a Meritxell, i s’ha treballat de manera coordinada amb el COEX i el Servei de Circulació de Canillo. Segons les mateixes fonts, aquest darrer ha estat l’encarregat de tramitar les sancions corresponents per manca d’equipaments especials, amb un total de set denúncies: sis a autobusos i una a un turisme. Abans de les 11.00 hores, la circulació ja havia quedat restablerta en ambdós sentits, tot i que alguns autobusos han quedat apartats al carril dret i altres han hagut de col·locar cadenes abans de reprendre la marxa.

Pel que fa a l’estat de les carreteres, el servei de Mobilitat ha informat a través de les xarxes socials de l’activació de la fase groga a diversos trams: CG-2 a Canillo, CG-3 a la Cortinada i CG-4 i CG-5 a Erts. A més, s’ha establert l’obligatorietat d’equipaments especials a la RN22, RN20 i RN320, així com la restricció de pas per a vehicles de més de 19 tones a l’accés a França.

En paral·lel, el Servei Meteorològic ha comunicat que la pertorbació Harry continua afectant el país amb una situació de llevant que manté les nevades més significatives a l’est del territori. Segons la previsió, a mig matí les precipitacions haurien de perdre intensitat i la cota de neu tornar-se a situar al voltant dels 1.500 metres. De cara a dimecres, l’allunyament progressiu de la pertorbació podria permetre l’aparició de tímides clarianes.

Comparteix
Notícies relacionades
La punta de demanda elèctrica assoleix un nou rècord històric el dimecres 7 de gener i s’enfila fins als 133,6 MWh
Ordino posarà en funcionament el 24 de gener un nou espai d’esbarjo infantil i juvenil al Quart de la Cortinada
Castillo manté que la incertesa de l’entrada en vigor de l’Entry/Exit força la sortida d’uns 200 treballadors peruans

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La línia L2 reforça el servei a Encamp amb sis busos l’hora, més freqüències el cap de setmana i un nou servei nocturn
  • Parròquies, Societat
Arrenca la primera fase de les obres a l’avinguda Joan Martí d’Encamp amb afectacions al trànsit durant dos mesos
  • Societat
El Centre de Protecció Caní assenyala la crisi d’habitatge com una causa de renúncia a gossos d’edat avançada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Ordino posarà en funcionament el 24 de gener un nou espai d’esbarjo infantil i juvenil al Quart de la Cortinada
  • Parròquies, Societat
Arrenca la primera fase de les obres a l’avinguda Joan Martí d’Encamp amb afectacions al trànsit durant dos mesos
  • Parròquies, Societat
La Massana imposa una trentena de sancions per excrements canins i intensifica els controls a la via pública
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu