Jocs dels Petits Estats

ÚLTIMA HORA: consulta aquí els resultats andorrans en totes les disciplines de la tercera jornada

Resultats en viu de totes les delegacions tricolor que prenen part durant la tercera diada esportiva d'aquests Jocs dels Petits Estats

Tennis taula – 16.30 h.

La parella formada pels germans Asensio, Obed i Emili, porten durant la jornada dues derrotes en la competició per equips. Primer han caigut per 3 a 1 davant San Marino, amb el partit dels dobles com a únic triomf, i després contra Mònaco, en què Obed Asensio ha estat l’únic en vèncer. A la cerca d’un lloc per a la semifinal de demà, a les 18.05 hores s’enfrontaran contra Luxemburg.

Vòlei masculí – 13.00 h.

Ja sumaven tres desfetes, i ara han afegit la quarta. Ha estat contra Luxemburg, amb 3 a 0 en contra (25-13 / 25-14 / 25-17). Demà a les 18.00 hores tancaran la fase de grups contra San Marino.

Tir de precisió – 12.45 h.

Ni Isidoro Sanchez ni Antoni Llorens han pogut accedir a la final. A la ‘quali’ han acabat 9è i 11è, respectivament, amb 538 i 514 punts.

Vòlei platja masculí – 12.35 h.

Xavier Folguera i Abel Bernal s’han recuperat de la derrota d’ahir davant Mònaco i aquest matí han tornat pel camí del triomf. Així, s’han imposat Liechtenstein per 2 a 0 (21-19 i 21-13). Demà jugaran contra Luxemburg (17.00 hores) i demà passat contra Xipre (14.00 hores).

Vòlei platja femení – 11.45 h.

Després de dues derrotes en les dues primeres jornades, la dupla formada per Andrea da Silva i Zeynep Ozenay ha sumat el primer triomf. Ha estat davant Liechtenstein per 0 a 2 (14-21 i 13-21). Demà s’enfrontaran a Xipre (16.00 hores) i passat a Luxemburg (10.00 hores).