Jocs dels Petits Estats - Atletisme

Nahuel Carabaña i Carles Gómez, amb un primer i un tercer lloc, tanquen el medaller d’aquest dijous

El segon caixó del podi l'ha ocupat el xipriota Amine Khadiri amb un temps de 14'46.30, a quatre segons de Carabaña

Nahuel Carabaña i Carles Gómez han estat els encarregats de tancar el medaller andorrà d’aquest dijous. Ha estat als 5.000 metres, on Carabaña ha repetit or, com va fer als 3.000 obstacles, amb un temps de 14’42.41, trencant el ritme a la darrera volta. També ha pres part Carles Gómez, qui després d’un gran esprint final ha sumat el bronze (14’46.68). El segon lloc l’ha ocupat el xipriota Amine Khadiri (14’46.30).

Carabaña ha reconegut que la cursa ha anat exactament com l’havia planificat. “Ha sigut així, tal qual, com havíem planejat des del principi”, ha comentat tot just creuar la línia de meta. L’atleta ha explicat que volia recuperar sensacions després dels 3.000 obstacles i que, a mesura que avançaven les voltes, s’ha anat trobant millor. “Sabia que teníem moltes opcions de guanyar després”, ha afegit.

Sobre el fort ritme final, Carabaña ha admès haver-se sorprès a ell mateix: “M’he impressionat fins i tot jo, però crec que això és gràcies a la gent que està aquí”. A més, ha volgut destacar la feina del seu company d’equip, Carles Gómez: “Me n’alegro molt per ell. Entreno amb ell, és una persona que s’ho curra molt i crec que els últims anys han estat molt injustos amb ell pel que fa a competicions. Aquesta medalla és molt més que merescuda”.

Nahuel Carabaña, just a l’inici de la prova. | El Periòdic / M.A.

Per la seva banda, Gómez ha celebrat una medalla que, segons ha dit, “té gust d’or”. Tot i l’alt nivell dels rivals, ha afirmat que “hem rescatat la que havíem de rescatar”. Especialment emocionat pel suport rebut, ha remarcat que aconseguir-la “a casa, amb els companys, amb tota la gent, companys de feina, amics… és increïble”. Amb humor, ha afegit que no sap quin metall és exactament, però “sap increïble”.

Gómez també ha destacat el paper del públic en el seu esprint final: “Quan he arribat a la recta, només he vist la gent aixecant-se i cridant, i he pensat: avui és el dia”. Amb la vista ja posada en la seva propera prova, ha tancat dient que “només vull descansar ara i pensar en dissabte, que això no s’ha acabat”.

Carles Gómez durant la cursa. | El Periòdic / M.A.