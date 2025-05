Jocs dels Petits Estats - Natació

Tripleta d’ors per a Teixeira: el tercer consecutiu arriba als 400 lliures, rebaixant els quatre minuts de crono

Una fita històrica que el situa, de moment, com el representant nacional més llorejat, triomfant en una prova on també ha participat Biel Cuen

Andorra està d’enhorabona, un dia més, amb una altra actuació estelar del que està sent l’estrella de la natació andorrana: Kevin Teixeira, novament pujat al podi en aquest calurós divendres de maig per rebre en mans del cap de Govern, Xavier Espot, una nova medalla d’or que l’acredita, en aquest cas, com el campió dels 400 metres lliures en aquest tercer dia de competició amb una marca de 3 minuts i 59,53 segons. No ho ha fet sol, val a dir, sinó acompanyat en el carril número tres pel seu compatriota, Biel Cuen, qui ha acabat quedant fora del podi amb la cinquena posició i amb un crono de 4 minuts i 5,61 segons.

De fet, Teixeira ha sigut novament campió en una més que ajustada cursa, com la d’ahir, que també va decantar a favor seu per unes dècimes de segon i oferint una autoritat sota l’aigua innegable. En el cas d’avui, ha pogut superar en velocitat a una dupleta de San Marino conformada per Loris Bianchi i Matteo Oppioli (segon i tercer, respectivament) que han nedat a un ritme molt similar a ell i que en el cas de segon, l’andorrà ha pogut tocar abans la línia de meta per tan sols una diferència de 40 dècimes: 3:59,30 davant 3:59,90 que ha registrat Bianchi. Una gesta impressionant que torna a fer sonar l’himne andorrà, per tercera vegada consecutiva, a les piscines del Centre Esportiu Serradells.

Tudó no apuja avui al podi, per dos segons

Ttanmateix, Nàdia Tudó ha estat a punt d’atorgar una altra alegria addicional als 200 metres braça i ampliar així el palmarès andorrà quedant-se a una posició, o dit en altres paraules, a dos segons d’un bronze (2 minuts i 37 segons davant els 2:35 que ha registrat la islandesa Eva Margrét Falsdóttir). No ha sigut possible avui, sabent que ahir es penjava una medalla de plata molt merescuda. No obstant això, ha sigut una de les quatre que ha assolit superar la prova baixant dels 2 minuts 40 segons.

Altres resultats de la jornada destacats, fora dels citats, han estat una altra quarta plaça aconseguida per Tomàs Lomero en els 100 metres papallona, també per molt poc fora de medalla, i en el seu cas, per un sol segon perquè el seu recorregut s’ha tancat amb un crono de 55,62 segons i la tercera posició l’ha ostentat el també islandès Birnir Freyr Halfdanarson amb 54,75 segons. El seu company nacional a la prova, Mauro Sànchez, ha quedat en darrer lloc. Aleix Ferriz, per la seva banda, ha clos amb una sisena posició la prova de 100 metres esquena baixant d’un minut (59,61).