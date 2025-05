Jocs dels Petits Estats - Tennis

Vicky Jiménez s’exhibeix davant Papakriakou (2-0) amb una mostra de resiliència made in Principat

L'andorrana ha vençut a quarts per 6-2 i 6-3, amb solvència i autoritat, tot i afrontar un segon set molt obert d'inici, i ja es troba en semifinals

La tenista Vicky Jiménez s’ha lluït i de valent en un exigent duel de quarts de final en la categoria individual davant la xipriota Andrea Georgiou Papakriakou, batent-la per 2-0 després que aquesta superés ahir a la sanmarinesa Silvia Alleti per 2 sets a 0 i accedís als quarts. Això vol dir que l’andorrana ja està submergida en les semifinals, les quals es disputen demà. La primera ronda de quarts de final, val a dir, se l’ha emportat Luxemburg minuts abans per 2-0 davant Islàndia, però l’interessant ha sigut saber que la rival de Jiménez en ‘semis’ serà la montenegrina Tea Nikcevic, qui també ha vençut avui per 2-0. Emoció garantida.

“Les rivals són bones, però al final la cap de sèrie soc jo i, per tant, tinc una pressió addicional en cada matx. Tanmateix, jugar aquí a casa és un extra que suma molt i la veritat he gaudit bastant aquest duel de quarts i m’he sentit prou còmoda a la pista. Sé que hi ha hagut moments on he jugat millor que altres, els quals m’han costat algun punt, però és normal en aquest esport i havia de mantenir la concentració per no desviar-me i sortir-me del partit”, ha exclamat minuts després de la classificació una Vicky especialment somrient i que ha posat per a les càmeres més tard amb el seu pare i entrenador, Joan Jiménez.

Pare i filla, com també entrenador i competidora (Joan i Victoria Jiménez) posant a les càmeres dels mitjans després d’una gran victòria per a Andorra en quarts (6-2 i 6-3). | El Periòdic / P.M.

Sobre la duresa, o almenys exigència que demana jugar dos partits oficials en un sol dia, la tenista ha sostret que “això no és pas dur, és un compromís que estem acostumats els esportistes i és una tasca fàcil”, ha manifestat entre rialles. Sobre el fet de trobar-se a dos passos (semifinals i final) de vèncer l’or en categoria individual, la tricolor ha concretat que es troba amb energia i ganes d’aconseguir una medalla així com per als dobles, afegint que la seva companya, Judit Cartañà, “està jugant molt bé i estem molt a gust les dues com a equip”, ha sincerat i amb convicció que pot assolir l’or en ambdós casos.

Imatge inicial de Jiménez i Papakriakou posant a la pista 1 del Princiesport en la primera prova de quarts de fina i buscant un pas directe a la semifinal. | El Periòdic / P.M.

Dominància i elegància, fórmula andorrana

El matx entre Andorra i Xipre ha sigut així un estira i arronssa de principi a fi, això sí marcat pel ritme de la local. El primer servei ha sigut per a Papakriakou, la qual després de perdre dos punts seguits, ha remontat i s’ha posat 30 iguals. Després d’equiparar-se el duel a 40, la tenista ha aconseguit treure el punt extra i s’ha endut amb disputa el primer joc. El segon també, i amb més solvència gràcies al poderós servei de l’andorrana (40-15). El tercer joc, malauradament, ha caigut del costat de Xipre (1-2) amb una bona resposta en el servei.

De tornada amb el servei per a Jimènez, un nou joc excel·lent (40-0) la ha posat directament empat sense haver donat cap opció a la xipriota, deixant algun revés d’alçada (2-2). El quart joc, amb una espectacular resiliència mostrada per la local, i contrarestant així amb duresa cada servei de Papakriakou, ha deixat Jiménez amb avantatge (3-2) després d’un bon 40-30. Exclamant un “vamos!” és com ha tancat aquest parcial.

El cinquè joc, més del mateix, i el sisè també ha caigut a favor de la reputada tenista andorrana, qui ha marxat al descans amb tota seguretat amb avantatge i a un punt de tancar el primer set (5-2). El setè joc, més renyit al final, ha deixat a Jiménez amb el primer set al seu abast (6-2). Bona primera part de l’heroïna d’Andorra, qui ha anat agafant el ritme i el pols a la seva rival amb rapidesa.

Vicky Jiménez en el moment d’abandonar el terreny de joc i sortint amb una victòria rumb a semifinals en la categoria individual. | El Periòdic / P.M.

El segon set ha estat una batalla de principi a fi, ja que Papakriakou ha mantingut molt bé la compostura i li ha agafat la partida a la del Principat als dos primers jocs (2-0), però sabem que si té alguna cosa Jiménez és una mentalitat de guanyadora i sap mantenir el cap fred en situacions de complexitat, de manera que dos jocs seguits l’han posat més a dins encara d’un partit que venç per 1 set a 0 i el cinquè joc de la segona mànega també ha caigut a favor seu (40-30 i 3-2).

El sisè joc ha portat cua des del principi, i arribats a l’equador del matx, s’ha notat més que mai la igualtat i lluita per part de les dues tenistes. Això sí, resolt favorablement per a Jiménez (4-2), mentre que el setè ha estat del costat xipriota aprofitant el servei i retornant algun molt bon punt (3-4).

La batalla ha arribat al seu punt més àlgid en aquest vuitè joc, en què la paritat s’ha plasmat més que mai i sota un estret 40-40. Jiménez ha tingut avantatge, però Papakriakou ha tornat una deixada al més pur estil Djokovic. El joc s’ha saldat per a l’andorrana (5-3), qui ha aguantat molt bé la pressió i ha vençut 40-40. Aprofitant l’empenta, la tenista ha avassallat a la xipriota al novè assalt, sense donar-li cap opció i tancant el joc 40-30, el set 2-0 i amb això, el partit.